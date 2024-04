One UI 6.1 et Galaxy AI arrivent bientôt sur ces anciens Samsung

Samsung est bien décidé à déployer ses fonctionnalités IA au plus grand nombre par l’entremise de la mise à jour One UI 6.1. Le constructeur s’apprête en effet à déployer des options de Galaxy AI sur ses flagships sortis en 2021 et 2022.

Introduit sur les Galaxy S24, One UI 6.1 a été déployé récemment sur les Galaxy S23, les Z Flip 5 et les Z Fold 5. Cette mise à jour majeure a permis d’introduire les fonctionnalités dopées à l’IA qui se regroupent derrière la dénomination Galaxy AI. Il se murmurait que la gamme d’options allait également s’inviter à l’avenir sur des modèles plus anciens de Samsung, le constructeur ayant ouvert la porte le mois dernier.

Sur son forum, Samsung a finalement confirmé que Galaxy AI allait débarquer en mai sur ses smartphones phares lancés en 2021 et en 2022. Voici les flagships qui sont éligibles :

Série Galaxy S21

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Série Galaxy S22

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Série Galaxy Tab S8

Les Galaxy S21 auront seulement droit à deux fonctionnalités de Galaxy AI

Il y a toutefois un hic. Les appareils lancés en 2021 (comme le Galaxy S21) auront seulement droit à deux fonctionnalités. La première n’est autre que Circle to Search qui permet pour rappel de sélectionner un élément sur une image pour faire des recherches à son sujet. Magic Rewrite est la seconde option qui sera introduite sur ces modèles. Elle devrait vous aider à modifier le style et le ton de vos messages via le clavier Samsung.

De leur côté, les smartphones lancés en 2022 bénéficieront des mêmes fonctionnalités Galaxy AI que le Galaxy S23 FE. Une option notable manquera donc à l’appel. Les S22 et consorts seront en effet privés de l’Instant Slow-Mo. Cette option permet d’ajouter un effet de ralenti sur certaines séquences de vos vidéos déjà capturées.

A lire > One UI 6.1 provoque des problèmes en cascade sur les Samsung Galaxy

Selon le modérateur de la communauté Samsung Corée, tous les appareils susmentionnés seront éligibles à la mise à jour One UI 6.1 au début du mois de mai. Il est possible que ce calendrier soit réservé à la Corée du Sud et que les utilisateurs européens doivent patienter plus longtemps. Pour en savoir plus sur Galaxy AI, vous pouvez consulter notre article sur le sujet et notre test du Galaxy S24.