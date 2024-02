Google Chrome invisibilise votre adresse IP, les prochaines consoles vont décevoir : c’est le récap’

Google Chrome intègre la fonctionnalité IP Protection dans sa bêta Canary, la prochaine Xbox et la PS6 seront moins performantes ou beaucoup plus chères, la Xiaomi SU7 sera proposé à un tarif hautement compétitif en Chine : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait qu’Outlook faisait face à une faille critique, que l’Apple Vision Pro était victime de retours en masse, et que Google rappellait l’existence de son ChromeOS Flex ultraléger pour les vieux PC. Ce samedi au programme, c’est Google Chrome, futures consoles et Xiaomi SU7. Bonne lecture et à demain pour le récap’ de la semaine !

La voiture Xiaomi SU7 sera proposée à un prix très compétitif

Xiaomi SU7

Xiaomi s’apprête à révolutionner le marché des véhicules électriques de luxe avec la toute nouvelle SU7. « Une voiture de rêve » comme l’explique le fondateur Lei Jun dans une vidéo postée sur son compte X. Avec un prix avoisinant les 70 000 $ en Chine, soit environ 65 000 €, c’est beaucoup moins que la Tesla Model S qui démarre à partir de 94 990 € dans l’Hexagone ! Ce que Xiaomi pourrait bien réussir ici, c’est de démontrer qu’il est possible de combiner technologie de pointe et prix abordable.

PS6 et nouvelle Xbox : plus chères ou moins performantes ?

PS6 et future Xbox

La future génération de consoles de jeux, telle que la PlayStation 6 et la prochaine Xbox, se trouve à un carrefour technologique et économique. Selon des révélations récentes d’un leaker bien informé chez AMD, ces consoles pourraient présenter des gains de performance progressivement moindres ou, à l’inverse, des prix nettement plus élevés par rapport à leurs prédécesseurs. Cette prédiction s’inscrit dans un contexte où la croissance des profits devient de plus en plus difficile pour Sony avec la PlayStation 5, à cause de l’augmentation du coût des composants au fil du cycle de vie du produit.

Google Chrome rend votre adresse IP indétectable

Google Chrome Protection IP

Google Chrome Canary, le terrain de jeu expérimental du navigateur, vient de dévoiler une fonctionnalité qui pourrait changer la donne : IP Protection, une fonction déjà aperçue l’année dernière. Mais qu’apporte concrètement cette fonctionnalité ? Lorsque vous êtes connecté à Chrome et que vous avez activé cette option, Protection IP s’engage à intercepter les requêtes de contenu pour certains sites web. Ces requêtes sont ensuite acheminées via des serveurs de confidentialité anonymisants, dissimulant ainsi votre adresse IP originale auprès du site de destination. Une sorte de mode incognito sous stéroïdes, en gros.