Google Chrome se débarrasse des extensions Manifest V2, les bloqueurs de pub en péril ?

Google Chrome va passer au cours des prochains mois aux extensions Manifest V3 après une mise au point dans la douleur, marquée par la grogne des développeurs et utilisateurs concernant la pérennité des bloqueurs de publicité. Mais qu’en est-il vraiment ?

© Envato

Google s’apprête à supprimer progressivement les extensions Manifest V2 de Chrome. Suivant un calendrier annoncé en novembre 2023, Mountain View va rendre ainsi obsolète un tas d’extensions pour son navigateur. La suppression du protocole Manifest V2 commencera à apparaître à partir du lundi 3 juin, tout d’abord dans les versions préliminaires de Chrome. À quelles conséquences s’attendre sur les bloqueurs de publicité ?

La fin de Manifest V2 ne signifie pas la fin des bloqueurs de pub sur Chrome

Sur le blog officiel de Chromium, Google rappelle que le but de ce nouveau protocole n’est pas d’éradiquer les bloqueurs de publicités. En effet, il se murmurait en novembre que l’avènement de Manifest V3 pourrait signifier l’interdiction de UBlock Origin et consorts en 2024. La rumeur était également nourrie à l’époque par la guerre menée sans relâche du côté de YouTube contre les adblockers depuis début 2023.

Selon Google, le but de Manifest V3 est avant tout d’améliorer la sécurité, la confidentialité et les performances des extensions. Son chemin aura été semé d’embûches, tout d’abord avec des réactions négative de la part des développeurs. Face à la grogne, Google a été contraint de reporter le déploiement du nouveau protocole et de revoir sa copie.

Grâce à ce temps de développement supplémentaire, Manifest V3 peut prendre charge les scripts utilisateur et davantage de nombre de jeux de règles. Le protocole peut également autoriser les API DOM (Document Object Model). Ainsi, la plupart des bloqueurs de publicité sont déjà compatibles avec Manifest V3. Ouf.

À lire > Google Chrome : ces extensions ralentissent le chargement des pages web

Les extensions de Google Chrome seront plus sécurisées

Google Chrome affiche désormais une bannière d’avertissement pour les utilisateurs des versions Beta, Dev et Canary équipés d’extensions Manifest V2, leur indiquant que certaines de ces extensions ne seront bientôt plus prises en charge. La boutique d’extensions du navigateur va commencer à les rediriger vers des alternatives Manifest V3 aux extensions obsolètes.

Si ces utilisateurs cobayes verront dès lundi un début de départ pour le protocole Manifest V2, pour les utilisateurs de la version stable Chrome le processus sera plus long et devrait se dérouler sur les prochains mois. Il devrait s’achever début 2025, à part pour les entreprises qui pourront bénéficier d’un délai plus long jusqu’en juin 2025. D’ici là, peut-être que l’IA Gemini aura intégré Google Chrome !