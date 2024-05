YouTube : Google nie avoir lancé une nouvelle offensive contre les adblockers

© Envato

YouTube a lancé plusieurs offensives contre les bloqueurs de publicités ces derniers mois. Une répression qui peine toutefois à porter ses fruits. Et pour cause, les adblockers réagissent rapidement pour contourner les restrictions, permettant aux utilisateurs de continuer à bloquer les annonces. Il existe également d’autres astuces pour faire fi de la répression comme le fait de changer de navigateur.

Ces derniers jours, on pensait que Google avait opté pour une nouvelle stratégie. Plusieurs utilisateurs d’ablockers sont victimes d’un problème très handicapant. Lorsqu’ils mettent en route une vidéo, celle-ci saute directement à la fin après à peine quelques secondes de lecture.

Et ce n’est pas tout. Lorsqu’ils cliquent sur la barre de progression pour accéder à un moment spécifique, la vidéo entre dans une boucle de chargement infini. En revanche, les vidéos se lisent normalement lorsque le bloqueur n’est plus actif.

YouTube assure qu’il n’a pas ciblé les utilisateurs de bloqueurs de pub

S’agit-il d’une nouvelle stratégie orientée contre les bloqueurs de publicité ? D’un bug ? D’une mise à jour aux effets délétères ? Auprès de 9to5Google, Google explique avoir voulu améliorer les performances de la plateforme. Cette mise à jour serait bien à l’origine des problèmes de lecture dénoncés par les utilisateurs. Il s’agirait toutefois d’un effet secondaire inattendu qui n’aurait “aucun rapport” avec la répression menée contre les adblockers.

“Les bloqueurs de publicités violent les conditions d’utilisation de YouTube et nous exhortons depuis un certain temps les utilisateurs à soutenir leurs créateurs préférés et à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium pour une expérience sans publicité. Une volonté indépendante d’améliorer les performances et la fiabilité de YouTube peut entraîner des expériences de visionnage sous-optimales pour les utilisateurs de bloqueurs de publicités”, indique le géant.

