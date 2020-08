Google Chrome vous avertira bientôt si les formulaires des sites web ne sont pas sécurisés

Google vient d’annoncer que Chrome 86 avertira les utilisateurs si un site web utilise des formulaires non sécurisés. Ceux-ci peuvent en effet compromettre la confidentialité et la sécurité des internautes, même si le site web est sécurisé avec HTTPS.

Crédit : Google

La prochaine version du navigateur web de Google, Chrome 86, va améliorer l’expérience, la confidentialité et la sécurité des utilisateurs sur Internet. La firme de Mountain View vient d’annoncer dans un billet de blog une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci va « avertir les utilisateurs lorsqu’ils essaient de remplir des formulaires sur des pages sécurisées (HTTPS) qui sont soumis de manière non sécurisée ».

Les formulaires HTTP des pages web HTTPS présentent des risques

Lorsque vous naviguez sur un site web sécurisé avec HTTPS, un logo en forme de cadenas est affiché à gauche de l’URL en haut de la page. Néanmoins, une page sécurisée ne signifie pas pour autant que le formulaire qui s’y trouve l’est. Il peut très bien être soumis avec HTTP, et non avec HTTPS. Des formulaires non sécurisés présentent des risques assez conséquents pour les utilisateurs qui le remplissent. Des personnes malveillantes pourraient non seulement regarder les données qui y ont été inscrites, mais aussi les modifier. Jusqu’à présent, Google avertissait qu’un formulaire web n’était pas sécurisé en enlevant simplement le logo en forme de cadenas. Ce n’est effectivement pas un avertissement facilement visible pour les utilisateurs qui risquent de ne pas y faire attention.

Google va mettre en place cette sécurité supplémentaire de plusieurs façons. Tout d’abord, la saisie automatique ne sera pas activée sur ce type de formulaire. De plus, un message pop-up s’affichera lorsque vous voulez rentrer vos informations vous avertissant que le formulaire n’est pas sécurisé.

Crédit : Google

Enfin, lorsque vous soumettez le formulaire, une page vous demandera confirmation et vous informera des risques liés à la soumission de formulaires non sécurisés.

Crédit : Google

Google Chrome 86 sera une version améliorée en termes de sécurité et d’expérience des internautes. En effet, nous vous avons présenté hier une fonctionnalité du navigateur qui permet d’économiser la batterie de votre ordinateur portable. Au niveau de la sécurité, une nouvelle fonctionnalité permettra de cacher une partie de l’URL d’un site afin de se protéger de potentielles attaques. Enfin, la fonctionnalité LiteVideo servira à réduire la consommation de données lors du visionnage de vidéos. Toutes ces nouveautés, y compris celle que nous venons de vous présenter, seront disponibles en octobre avec le déploiement de Chrome 86.

Source : The Verge