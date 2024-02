Google Chrome vous protégera bien mieux des cyberattaques grâce à cette fonctionnalité

© Google

Personne n’est à l’abri des cyberattaques, que ce soit les grandes entreprises ou les particuliers qui surfent tranquillement sur Internet. Même s’il existe de nombreux antivirus capables de vous protéger, les hackers peuvent réussir à contourner ces barrières de sécurité pour vous piéger. Heureusement, vous n’êtes pas seul face aux pirates informatiques.

Google pourrait leur rendre la tâche un peu plus difficile à l’avenir. Une prochaine mise à jour de Google Chrome, apprécié des hackers pour propager des malwares, ajoute une nouvelle fonctionnalité au navigateur pour lui permettre de bloquer les tentatives de piratage.

Une mise à jour de Google Chrome protégera vos appareils des cyberattaques

Vous devriez bientôt avoir l’esprit un peu plus tranquille lorsque vous utilisez Google Chrome. Une mise à jour ajoutera au navigateur une nouvelle fonctionnalité de sécurité. Elle effectuera une vérification rapide avant d’autoriser un site web à accéder à votre réseau et à vos appareils.

« Il existe déjà des fonctionnalités pour les sous-ressources et les travailleurs, mais celle-ci concerne spécifiquement les demandes de navigation. Les vérifications ci-dessus sont effectuées pour protéger le réseau privé de l’utilisateur. Étant donné que cette fonctionnalité est en mode “avertissement uniquement”, les demandes ne sont pas rejetées si l’une des vérifications échoue », précise Google. Il ne s’agit donc pas d’un blocage automatique.

Le cas échéant, un avertissement sera affiché dans les DevTools pour que les développeurs Web puissent analyser la menace et travailler sur son élimination. La mise à jour arrivera prochainement sur desktop et sur Android. Il s’agit d’une bonne nouvelle puisqu’en plus des antivirus, les navigateurs web peuvent aussi se doter de mécanismes de défense pour empêcher les pirates d’accéder à votre réseau.

En plus des attaques des hackers et des malwares qui peuvent vous infester en cas de connexion à un site Internet, vous devez aussi vous méfier des outils de Google. Les pirates pourraient bien utiliser Google Agenda pour vous piéger et accéder à vos informations personnelles.