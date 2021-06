Google Drive : attention, la dernière mise à jour risque de vous faire perdre les liens de partage

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour de sécurité pour Drive, son service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud. Elle apporte de nouvelles fonctionnalités, mais elle risque également de vous perdre les liens de partage.

Google Workspace est désormais accessible à tout le monde et Google Drive se dote de nouvelles fonctionnalités. Néanmoins, l’arrivée de ces fonctionnalités va perturber certains utilisateurs au niveau des liens de partage. Vous risquez effectivement de perdre les liens de partage de fichiers auxquels vous avez accès.

En effet, Google a annoncé sur son blog que : « nous publions une mise à jour de sécurité qui s’appliquera à certains fichiers Drive. Cela rendra les fichiers Google Drive plus sécurisés en mettant à jour leurs liens et peut entraîner de nouvelles demandes d’accès aux fichiers ».

Google Drive rend les liens de partage plus sécurisés

Le partage de fichiers sur Google Drive sera désormais plus sécurisé, mais ne soyez pas surpris si vous recevez de nouvelles demandes d’accès ou si vous n’arrivez pas à ouvrir un fichier qui vous a été partagé. Mais alors, qu’est-ce qui change exactement ? En fait, les nouveaux liens de partage auront maintenant une « ressource key » pour une meilleure sécurité. Une fois que celle-ci aura été ajoutée à un fichier, les utilisateurs qui ne l’ont encore jamais ouvert devront utiliser un lien avec une ressource key. Ceux qui l’ont déjà consulté pourront y accéder sans la ressource key.

Néanmoins, nous ne savons pas encore si tous les fichiers Drive seront touchés par ce changement. En effet, certains fichiers Drive comme des listes de livres ou de films sont partagés avec des milliers de personnes. Ainsi, si le créateur du fichier n’est plus actif, il est tout à fait possible que les utilisateurs en perdent définitivement l’accès. Dans le cadre de partages familiaux ou entre amis, le changement sera bien plus facile à gérer. Il suffira d’envoyer le nouveau lien de partage avec la ressource key.

Enfin, les nouveaux liens de partage sur Google Drive entreront en vigueur à partir du 13 septembre prochain. Vous ne pourrez donc plus accéder qu’aux fichiers qui ont un lien de partage avec une ressource key. Quoi qu’il en soit, Google enverra un mail d’avertissement aux utilisateurs qui ont des fichiers susceptibles d’être impactés dès le 26 juillet. D’ailleurs, Google Drive a désormais une application unique sur PC qui simplifie la synchronisation de vos données.

