Google Essentials : cette nouvelle application centralise enfin tous les services Google sur Windows 11

Google lance Google Essentials, une application innovante qui regroupe tous ses services essentiels sur les ordinateurs Windows. Conçue pour les utilisateurs quotidiens, elle promet un accès simplifié à Google Docs, Drive, et Play Games, tout en facilitant la transition entre votre téléphone et PC.

Google fait un pas de géant en regroupant ses services essentiels dans une seule application dédiée aux ordinateurs Windows 11 : Google Essentials. Pour tous ceux qui utilisent déjà les outils Google au quotidien, cette nouvelle application pourrait bien devenir un incontournable.

Un accès simplifié à vos outils préférés

Si vous vous êtes déjà demandé s’il existait une application Google que vous devriez absolument avoir, Google Essentials est peut-être la réponse. Cette application vise à rassembler et faciliter l’accès à une série de services Google, directement sur votre PC. Contrairement aux versions précédentes orientées vers un usage professionnel, cette nouvelle mouture s’adresse à tous, en intégrant des outils pour la productivité et le divertissement.

L’application est divisée en deux grandes catégories. D’abord, il y a les raccourcis vers les services de productivité tels que Google Docs, Drive, et Calendar. Vous pourrez également accéder rapidement à Google Photos pour revoir vos albums ou à Google Messages pour répondre à vos SMS directement depuis votre ordinateur.

De plus, les utilisateurs éligibles pourront bénéficier de deux mois d’essai gratuit à Google One, ce qui permet de tester les fonctionnalités de stockage étendu et de sauvegarde automatique.

Les gamers ne sont pas oubliés

La deuxième partie de Google Essentials est dédiée au gaming. Grâce à l’intégration de Google Play Games, vous pouvez accéder à des milliers de jeux directement depuis votre PC, tout en synchronisant vos progrès sur différents appareils. C’est une aubaine pour ceux qui aiment jouer sur leur smartphone et veulent poursuivre leur partie sur un écran plus grand, sans perdre leurs sauvegardes.

Un déploiement progressif

Mais ne vous attendez pas à voir Google Essentials apparaître instantanément sur tous les PC Windows. Google a décidé de déployer cette application progressivement, en commençant par plusieurs modèles d’ordinateurs portables HP, comme les séries Spectre, Envy, Omen, et Pavilion. L’application sera accessible directement depuis le menu Démarrer de ces machines, rendant encore plus fluide l’intégration entre votre téléphone et votre PC.

Une autre bonne nouvelle : Google Essentials n’est pas imposée. Vous pouvez supprimer n’importe quel raccourci ou même l’application entière si vous le souhaitez, elle n’est pas ancrée de manière permanente dans votre système.

Pour l’instant, Google reste discret sur la date à laquelle Google Essentials sera disponible pour tous les utilisateurs de Windows ou sur les modèles spécifiques qui recevront cette mise à jour.