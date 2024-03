Meilleur PC portable HP 2024 : quel modèle choisir ? 

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable alliant performance et fiabilité alors se tourner vers les ordinateurs HP est un choix tout indiqué. La marque propose de nombreuses références adaptées à tous les usages et à tous les besoins (gaming ou bureautique). Découvrez notre sélection des meilleurs ordinateurs portables HP.

Notre top 3 des PC portables HP

HP 15s, le meilleur premier prix 349.99€ Voir 349.99€ Voir 399.56€ Voir 399.99€ Voir 416.99€ Voir 428.99€ Voir 456.51€ Voir Plus d'offres HP Envy x360, pour une grande polyvalence 1,019.99€ Voir 1,019.99€ Voir 1,019.99€ Voir 1,126.80€ Voir 1,198.99€ Voir 1,310.40€ Voir Plus d'offres HP Victus 16, la meilleure solution gaming 1,299.99€ Voir 1,299.99€ Voir 1,492.99€ Voir 1,799.99€ Voir 1,824.80€ Voir 1,958.39€ Voir Plus d'offres

HP est une des marques les plus connues dans le domaine de l’informatique et plus particulièrement pour ses PC portables de qualité. Comme ses concurrents, le fabricant a divisé ses produits en plusieurs catégories. On retrouve par exemple, les modèles Spectre qui regroupent les solutions haut de gamme, les Omen et Victus pour le gaming ainsi que les Envy et Pavillon qui incluent l’entrée de gamme et les ultraportables. Le constructeur est également réputé pour ses PC hybrides (ou 2 en 1), capables de se convertir en tablette.

Cependant, trouver l’ordinateur qui va répondre à ses besoins est parfois compliqué au milieu de toutes ces références. Il est important de prendre plusieurs éléments en compte avant de faire son choix. Selon que vous soyez un gamer, un professionnel ou un étudiant, certains facteurs auront plus d’importance que d’autres. Il est donc essentiel de surveiller les performances, la fiabilité, la qualité d’écran ou l’autonomie avant de réaliser un achat. C’est pourquoi nous vous proposons ce comparatif des meilleurs PC portables HP.

HP Spectre x360, la solution haut de gamme

Les PC portables HP Spectre regroupent les produits haut de gamme du fabricant. Ici, nous vous présentons la version x360, un ordinateur hybride destiné à un usage professionnel. Plus dans le détail, sa charnière peut se plier à 360° et l’on peut s’en servir comme d’une tablette tactile. Nous retrouvons donc une dalle OLED de 16 pouces avec une résolution de 3840 x 2400 p.

La qualité d’affichage se révèle excellente et cela offre un grand confort d’utilisation. Sous le capot, il dispose d’un processeur Intel Core i7-1360P épaulé par pas moins de 32 Go de ram DDR4. Sinon, il possède un stockage de 1 To (SSD). En résumé, il offre une capacité importante et une puissance suffisante pour la majorité des usages attendus par un professionnel. Enfin, une puce graphique Intel Arc A370M vient compléter cette partie. Même au niveau de la connectique, il n’est pas en reste.

En effet, il est équipé de 3 ports USB dont 2 compatibles USB-C, un port HDMI 2.1 et une prise mini-jack. Évidemment, le Bluetooth 5.3 est également présent. Pour finir, sa batterie de 83 Wh (6 cellules) garantit une solide autonomie. De plus, ce PC portable est livré avec un impressionnant chargeur de 135W permettant de recharger rapidement l’appareil.

HP Pavillon 15, le meilleur rapport qualité/prix

Dans la catégorie des PC portables aux environs de 1000 euros chez HP, le Pavillon Laptop 15 est probablement la référence la plus intéressante. En effet, il offre un excellent rapport qualité/prix. Pour commencer, il est équipé du processeur AMD Ryzen 7 (7730U) accompagné par 16 Go de ram DDR4. Il a également l’avantage de posséder une capacité de stockage de 1 To en SSD. En résumé, c’est un appareil intéressant pour un usage quotidien en bureautique.

D’ailleurs, selon ses besoins, il peut être une solution intéressante pour un professionnel avec ses performances. De plus, on retrouve un pavé numérique pour faciliter la prise de note, ainsi qu’une webcam et un microphone. Cependant, il est bon de noter qu’il possède simplement une puce graphique AMD Radeon Graphics et que la qualité de la caméra laisse un peu à désirer. D’autre part, il embarque une dalle IPS de 15,6 pouces qui garantit un grand confort d’utilisation.

Cette dernière offre une qualité d’affichage correcte, mais la luminosité reste limitée (250 nits). Sinon, sa connectique comprend le strict essentiel avec 3 ports USB (un en USB-C) et un port HDMI 2.1). Dernier point, l’autonomie est un peu limitée avec ce modèle (3 cellules 41 Wh).

HP 15s, le PC pas cher parfait pour les étudiants

De nos jours, le PC portable est un accessoire essentiel pour les étudiants et cela, quel que soit le type d’étude. Cependant, dans cette situation, il faut réussir à trouver un produit abordable capable de répondre à ses besoins. C’est pourquoi nous vous proposons cet ordinateur HP 15s. Tout d’abord, il a l’avantage d’offrir un grand confort d’utilisation avec sa dalle 15,6 pouces. De même, il pèse à peine 1,6 kg, ce qui va faciliter son transport.

Nous avons également sélectionné ce modèle, car il comprend un pavé numérique pouvant faciliter la prise de note. Enfin, il est équipé d’un micro et d’une webcam pour permettre les vidéoconférences. Cependant, petit prix oblige, les performances sont en retrait. Il est équipé d’un processeur Intel Celeron V4120 avec 8 Go de ram DDR4. C’est suffisant pour un usage bureautique, mais il ne faut pas en attendre plus. Sinon, il dispose de 256 Go de capacité de stockage, ce qui est correct pour un produit de cette catégorie. Ensuite, on retrouve une batterie de 41 Wh (3 cellules) pouvant assurer une journée d’utilisation.

D’ailleurs, son chargeur est capable de rendre 50% d’autonomie à l’appareil en seulement 45 minutes selon le fabricant. Hélas, cette option fonctionne uniquement quand l’ordinateur est à l’arrêt. Enfin, il dispose de 3 ports USB (un en USB-C) et d’un connecteur HMDI.

HP Envy x360, pour une grande polyvalence

Si vous cherchez un PC portable hybride au bon rapport qualité/prix, alors le HP Envy x360 est un des meilleurs choix possibles. En effet, ce modèle 2 en 1 possède une solide fiche technique et offre une grande polyvalence. Dans le détail il possède un écran tactile avec une charnière 360° permettant une utilisation comme une tablette. Il est équipé d’une dalle IPS (1920 x 1080) de 15,6 pouces offrant une qualité d’affichage tout simplement impeccable.

D’autre, il dispose d’un processeur AMD Ryzen 5 (5625U) épaulé par 16 Go de mémoire vive DDR4. Sans être un monstre de puissance, il offre des performances plus que suffisantes pour de la bureautique. Enfin, il embarque un SSD de 512 Go et la puce graphique AMD Radeon Graphics. Sa batterie de 51 Wh va garantir une bonne journée d’utilisation pour un usage basique. Cependant, il ne faut pas non plus en attendre trop du côté du streaming vidéo. Pour finir, sa connectique se compose de deux ports USB-A, deux autres USB-C, un connecteur HDMI 2.1 et une prise mini-jack.

En bref, elle comprend le strict nécessaire. Il est également possible de, par exemple, connecter ses écouteurs sans fil avec le Bluetooth du PC portable.

HP Omen 16, le PC portable gaming au bon rapport qualité/prix

Comme beaucoup de fabricants, HP propose une gamme de PC portables spécialement dédiée au gaming. Nous vous proposons ici un produit au tarif maîtrisé, le Omen 16-wd0038nf. Comme son nom l’indique, il possède une dalle IPS de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. De plus, on trouve un filtre antireflet pour offrir une grande clarté d’image.

Ensuite, il est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération (13420H) accompagné de 16 Go de ram DDR5. Le tout est accompagné d’une carte graphique Nvidia GeForce 4050 avec 6 Go de mémoire vidéo. Cette dernière offre la compatibilité avec la technologie DLSS3. Enfin, ce modèle embarque une capacité de stockage de 512 Go (SSD). En résumé, le rapport prix/performance de cet ordinateur est plus qu’intéressant. Sinon, PC gaming oblige, on retrouve un système de rétroéclairage RGB pour le clavier.

La connectique est également très complète avec ses 4 ports USB (un compatible USB-C), son port HMDI 2.1, sa prise mini-jack et son connecteur Ethernet (RJ-45). Enfin, ce produit possède une batterie de 70 Wh (4 cellules) qui offre une autonomie correcte pour sa catégorie. Pour rappel, cette partie est toujours très en retrait sur les PC portables gaming.

HP Victus 16, un excellent ordinateur portable pour le gaming

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons un PC portable gaming et haut de gamme : le HP Victus 16-s0040nf. Cette gamme du fabricant est réputée pour ses produits de qualité, et cet ordinateur ne fait pas exception à la règle. En effet, on retrouve sous le capot un processeur AMD Ryzen 7 (7840H) avec 16 Go de ram DDR5. Le tout est accompagné d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 accompagné de 8 Go de mémoire dédiée GDDR6.

En résumé, la puissance est au rendez-vous et vous ne devriez pas rencontrer de problème pour jouer à vos jeux préférés. Enfin, la fonctionnalité DLSS 3 est bien évidemment présente. D’autre part, il possède une dalle IPS de 16,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce format offre un grand confort et la qualité d’affichage est bonne, cependant on regrette que la définition soit limitée à 1080p. Sinon, comme pour tous les PC portables de cette catégorie, sa connectique se révèle très étoffée. En effet, cette dernière inclut 4 ports USB (un compatible USB-C), un connecteur HDMI 2.1, une prise mini-jack et un support Ethernet (RJ-45).

Pour conclure, sa batterie de 71 Wh (4 cellules) offre une autonomie très limitée. Cependant, c’est très souvent le cas avec des ordinateurs pour gamer.

🇺🇸 Qui est le fabricant HP (Hewlett-Packard) ?

La marque Hewlett-Packard Company plus connue sous le nom de HP est l’une des plus anciennes entreprises d’informatique. En effet, elle fut fondée aux États-Unis en 1939 et elle est arrivée dès les années 1960 sur le marché de l’ordinateur. Son premier modèle est sorti en 1966. C’est également le constructeur qui a développé la première calculette scientifique portable dans les années 1970. Depuis, HP est devenu un des leaders mondiaux de l’informatique.

Elle produit des ordinateurs fixes comme portables, mais elle est également réputée pour la qualité de ses accessoires comme les imprimantes. Dans le cas de ces dernières, la marque domine encore amplement ce marché. Pour finir, elle se classe deuxième des ventes de PC portables. Longtemps première du secteur, elle s’est vue dépasser par Lenovo ces dernières années.

🤔 Bien comprendre les gammes HP

Le catalogue HP d’ordinateurs portables est bourré de diverses références. Il est donc difficile de s’y retrouver devant un tel choix d’appareils. Pour faciliter vos recherches, nous vous proposons ici une présentation des principales gammes de PC portables HP.

Spectre : il s’agit des produits haut de gamme du fabricant destiné à un usage professionnel. Ils sont onéreux, mais garantissent d’excellentes performances.

il s’agit des produits haut de gamme du fabricant destiné à un usage professionnel. Ils sont onéreux, mais garantissent d’excellentes performances. Envy : cette catégorie regroupe généralement les ultrabooks du fabricant. Ce sont des produits adaptés aux personnes se déplaçant fréquemment avec leur ordinateur.

cette catégorie regroupe généralement les ultrabooks du fabricant. Ce sont des produits adaptés aux personnes se déplaçant fréquemment avec leur ordinateur. Pavillon : ce sont les références offrant la plus grande polyvalence. Si vous ne cherchez pas un modèle pour le travail ou pour le gaming, vous pouvez vous tourner vers ces appareils.

ce sont les références offrant la plus grande polyvalence. Si vous ne cherchez pas un modèle pour le travail ou pour le gaming, vous pouvez vous tourner vers ces appareils. Omen : c’est une gamme dédiée au gaming dans laquelle on retrouve les PC portables avec les meilleures configurations.

c’est une gamme dédiée au gaming dans laquelle on retrouve les PC portables avec les meilleures configurations. Victus : c’est l’autre catégorie de PC gaming du fabricant. Ici, on trouve généralement des ordinateurs moins onéreux, mais également moins puissants.

Pour finir, notons l’existence du HP Envy Move que vous avons pu tester. Il s’agit d’un ordinateur tout-en-un s’inspirant du concept d’Apple avec ses iMac.

🛠 Est-ce que HP est une bonne marque de PC portable ?

HP est une marque reconnue pour ses produits de qualité. Cela est valable pour les imprimantes, les accessoires informatiques, tout comme les PC portables. De même, l’entreprise offre un grand choix d’appareils, et elle est réputée pour disposer de produits au très bon rapport qualité/prix. De même, le constructeur soigne généralement le design de ses ordinateurs. La fiabilité est également au rendez-vous, même s’il faut reconnaître que l’indice de réparabilité est souvent faible. Cependant, acheter un PC portable HP est, le plus souvent, un gage de qualité.

