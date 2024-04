Google One : le VPN ne sera plus inclus dans l’abonnement, personne ne l’utilise

En plus de l’espace de stockage, les abonnements Google One intègrent plusieurs fonctionnalités intéressantes. Outre les options de retouche Google Photos et la surveillance du dark web, les membres peuvent également accéder au VPN maison du géant de la recherche. Celui-ci vous permet de renforcer votre sécurité en ligne et de vous préserver du piratage et de la surveillance. Si vous faites partie des rares personnes à l’utiliser, nous avons une mauvaise nouvelle.

Le VPN Google One ne sera bientôt plus inclus dans les différentes formules d’abonnement. Google “abandonne désormais la fonctionnalité VPN car [ils] ont constaté que les gens ne l’utilisaient tout simplement pas”, rapporte 9to5Google. Cette dépréciation permettra à l’équipe de se “recentrer” et de “prendre en charge des fonctionnalités plus demandées avec Google One”.

Google One : les utilisateurs boudent le VPN

Pour rappel, Google a déployé son VPN en 2020. Celui-ci était accessible pour les personnes abonnées à un forfait avec au moins 2 To de stockage. L’année dernière, la société a élargi la disponibilité de l’outil à tous les forfaits One. Pour le moment, vous pouvez accéder au service VPN de Google One si vous êtes dans l’un des 22 pays où il est actif, que vous soyez sur iOS ou Android.

Vous pouvez également vous en servir pour masquer votre activité en ligne sur macOS et Windows. Le VPN est notamment accessible en France, en Belgique ou encore au Canada.

Le service VPN de Google One devrait disparaître dans le courant de l’année. Sachez toutefois qu’il sera toujours accessible sur les smartphones Pixel récents (Pixel 7 et modèles ultérieurs). Les autres utilisateurs pourront se rabattre sur les autres solutions VPN disponibles sur le marché. NordVPN est notamment une solution de choix, comme nous l’expliquons dans notre test. Service client réactif, vitesses de connexion élevées, nombre accru de serveurs dans une centaine de pays… Cette application a de nombreux atouts.

Méfiez-vous toutefois des VPN gratuits qui pullulent. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert que 28 applications VPN contiennent un kit de développement logiciel malveillant de LumiApps.