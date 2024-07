Les meilleurs générateurs d’images par intelligence artificielle

La création visuelle est l’une des applications les plus utiles de l’intelligence artificielle. Bien que controversés pour leur utilisation d’images protégées dans leur apprentissage, on ne rechignera pas à utiliser ces générateurs, souvent gratuits, qui permettent d’atteindre un niveau professionnel d’une simple requête. Voici notre sélection.

Théâtre d’opéra spatial, premier prix d’une compétition d’art © Jason Allen

L’intelligence artificielle nous fait gagner un temps fou dans notre vie quotidienne ou dans notre travail. Si les chatbots comme ChatGPT ou Bard se sont fait connaître pour leurs impressionnantes capacités à traiter le texte, leurs congénères générateurs d’images ne sont pas en reste.

Que ce soit pour la production de visuels, la pratique artistique ou simplement pour s’amuser, ces IA offrent toutes sortes de possibilité. Pour les utiliser, il faudra donner un maximum de détails sur l’image dans sa requête, alias le prompt : style, peinture, 3D, réaliste ou non… toutes ces options doivent être précisées pour que l’IA fournisse le résultat le plus fidèle possible à la requête.

Mais laquelle choisir, vu l’offre foisonnante ? Voici notre sélection des meilleurs générateurs d’images par intelligence artificielle.

DALL-E

Sans surprise, l’IA DALL-E alias “Deep Artificial Language Learning Engine” figure en première position de notre sélection. Pourquoi ? Parce que nous avons pour vous tout un guide dédié d’astuces pour maîtriser le générateur d’images comme un pro. Sans rentrer trop en détails, voici ce qu’il faut savoir sur le générateur d’OpenAI.

La version de DALL-E disponible sur le web est plus précisément DALL-E 3. Vous pouvez l’utiliser gratuitement en passant par Copilot. En revanche, pour utiliser DALL-E 3 dans ChatGPT, il faut posséder un abonnement à ChatGPT Plus, Team ou Entreprise.

DALL-E 3 est alimenté par le grand modèle de langage multimodal d’OpenAI, GPT-4, le même que ChatGPT. Notez que DALL-E 3 bénéficie d’améliorations notables par rapport à la précédente version du générateur d’images. Il vous permet d’obtenir des visuels aux styles graphiques variés, allant du réalisme à un aspect proche du dessin animé ou du jeu vidéo.

DALL-3 peut gérer aussi bien les couleurs que l’éclairage ou la position des différents éléments sur l’image que vous souhaitez créer. Il suffit de quelques essais pour se rendre compte de la précision de l’outil.

Copilot

Copilot est le chatbot gratuit de Microsoft. En plus de pouvoir répondre à des questions textuelles, c’est probablement la plus accessible des IA génératrices d’images pour les utilisateurs de Windows 11. Le remplaçant de Bing est progressivement intégré partout dans l’OS :

Sur Edge, le navigateur de Microsoft, où il dispose de sa propre fenêtre

Dans l’IA Copilot, depuis la build 23565

Sur Skype, Copilot est également intégré

Sur le web, tout simplement

Copilot gère très bien l’anglais, mais également le français. À vous de voir dans quelle langue vous souhaitez rédiger votre prompt. Microsoft ayant sorti le chéquier pour s’offrir les services d’OpenAI, les images générées par Copilot sont prises en charge par le même modèle large de langage que DALL-E.

Bien que la différence ne soit pas vraiment remarquable, c’est GPT-4, plus avancé, qui serait à l’œuvre dans Microsoft. À part ça, difficile de percevoir les réelles différences entre Copilot et DALL-E. Cependant, avec le même prompt, les deux générateurs ne produisent pas la même chose.

Midjourney

Midjourney sur Discord

Midjourney est créé et hébergé par un laboratoire de recherche indépendant. Ses éditeurs ne disposent pas des finances de Microsoft, c’est donc le premier générateur de notre liste à être payant et il n’existe pas de version gratuite depuis que Midjourney a mis fin aux essais gratuits.

Les tarifs sont les suivants, avec des réductions si vous souscrivez avec un an d’engagement :

Basic à 10 $ / mois : 3 prompts en génération simultanée et 10 dans la queue. Point noir, il n’y a que 3h d’utilisation des GPU en mode rapide. Au bout de cette durée, l’accès au générateur est bloqué .

à 10 $ / mois : 3 prompts en génération simultanée et 10 dans la queue. Point noir, il n’y a que 3h d’utilisation des GPU en mode rapide. Au bout de cette durée, . Standard à 30 $ / mois : 3 prompts en génération simultanée et 10 dans la queue. 15 heures d’utilisation des GPU en mode rapide, avec un temps d’utilisation illimité des GPU en mode lent .

à 30 $ / mois : 3 prompts en génération simultanée et 10 dans la queue. 15 heures d’utilisation des GPU en mode rapide, avec un temps d’utilisation illimité des GPU . Pro à 60 $ / mois : 12 prompts rapides et 3 lents en simultané, 10 prompts dans la queue. 30 heures de GPU en mode rapide, illimité en mode lent.

à 60 $ / mois : 12 prompts rapides et 3 lents en simultané, 10 prompts dans la queue. 30 heures de GPU en mode rapide, illimité en mode lent. Mega à 120 $ / mois : pareil que Pro, mais avec 60 heures de GPU en mode rapide.

À moins d’avoir d’énormes besoins en images, Standard et Basic seront suffisants.

Sa particularité réside dans le fait que l’IA fonctionne via Discord. Si vous n’avez jamais installé ou utilisé ce logiciel de messagerie, son utilisation sera donc un peu plus complexe que les IA mentionnées précédemment, toutes utilisables directement en ligne. Cependant, c’est probablement l’IA aux résultats les plus impressionnants. La version 6.5 de Midjourney devrait générer des images encore plus réalistes.

Stable Diffusion Online

© Stable Diffusion Online

Stable Diffusion Online est gratuit. Ce générateur permet de créer des images dans de nombreux styles, il suffira pour cela de choisir le type désiré dans la colonne à droite. Selon le style sélectionné, l’image pourra considérablement varier. Il faudra donc éplucher avec minutie la liste avant de choisir, pour obtenir un résultat au plus proche de vos désirs. Heureusement, cela épargnera une description en moins dans le prompt et pourra même vous donner des idées.

Si les images générées ne correspondent pas à ce que vous avez demandé, il est possible d’exécuter autant de nouvelles générations que nécessaires : l’IA ne produira jamais deux fois la même image. Stable Diffusion est gratuit et open source, ce qui permet à des développeurs de l’intégrer dans leurs applications, notamment dans le logiciel Mac DiffusionBee.

L’entreprise Stable Diffusion AI ne dispose pas des mêmes ressources qu’OpenAI ou de Microsoft. Il y aura donc de temps à autre la queue pour accéder au service gratuit. Prenez votre mal en patience, elle n’est généralement pas très longue, de l’ordre d’une à cinq minutes.

StockIMG

© StockIMG

Dans la même veine que Stable Diffusion et Dall-E, StockIMG est conçu pour le grand public et est incroyablement simple à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer votre demande de texte dans le système et StockIMG générera une image sur la base de votre saisie. Vous pouvez même zoomer pour obtenir un maximum de détails et télécharger votre création.

L’utilisation de StockIMG offre de nombreux avantages. Tout d’abord, il permet de gagner du temps, car vous n’avez plus besoin de passer des heures à créer ou à rechercher des images – elles sont créées en quelques secondes ! De plus, toutes les images générées par StockIMG sont de haute qualité et semblent conçues par des professionnels, utile lorsque vous ne disposez d’aucune connaissance préalable en matière de design.

AI Time Machine

AI Time Machine © MyHeritage

L’outil qui nous a le plus impressionné dans la qualité de détail des images et sur la thématique abordée, c’est AI Time Machine. Grâce à la technologie avancée de création d’images (comme DALL-E et MidJourney), AI Time Machine utilise 10 à 25 de vos photos pour vous transformer en un avatar d’une autre époque. Désormais, vous pouvez explorer le passé depuis le confort de votre maison.

Pour l’utiliser, il suffit de télécharger 10 à 25 photos de vous. Ces images sont utilisées comme modèle de base pour créer des variantes de votre apparence en fonction du thème historique choisi. Vous pouvez tout explorer, de la Grèce antique aux années folles en passant par les civilisations égyptiennes et aztèques.

starryai

© starryai

Avec l’aide de StarryAI, tout le monde peut créer des œuvres d’art uniques et étonnantes grâce à l’intelligence artificielle. Une fois un compte créé sur StarryAI, vous êtes prêt à commencer votre voyage artistique ! Tout d’abord, sélectionnez l’IA que vous souhaitez utiliser :

Altair, idéal pour créer des dessins abstraits tels que des images de rêve

Orion, parfait pour créer des images réelles basées sur l’imagination

Argo, qui permet aux utilisateurs de mettre en valeur des produits grâce à des rendus orientés vers la direction artistique.

L’étape suivante consiste à fournir à l’IA une description du type d’image ou de style que vous souhaitez créer. On parle aussi de requête (prompt). Vous pouvez ensuite choisir parmi différents styles tels que la peinture à l’huile, le croquis au crayon, la peinture à l’aquarelle, et bien plus encore ! Une fois que vous aurez fourni votre demande et choisi un style, l’IA fera travailler son réseau neuronal et générera plusieurs variations du dessin en fonction de la demande.

PhotoAI.io

PhotoAI.io © LevelSio

PhotoAI.io est doté d’une intelligence artificielle qui lui permet de reconnaître facilement les visages et de les modéliser dans les photos que vous lui fournissez en entrée. PhotoAI.io est un outil puissant pour les professionnels et les particuliers qui veulent avoir accès à des images de haute qualité sans avoir à passer par tous les tracas des séances de photos traditionnelles ou à passer des heures à essayer de réaliser leurs propres photos.

Grâce à ses puissantes capacités d’intelligence artificielle, PhotoAI a révolutionné la photographie en permettant à toute personne ayant accès à une connexion Internet de créer facilement des photos étonnantes ! Que vous soyez un photographe professionnel à la recherche d’un moyen plus facile de prendre des photos de haute qualité ou un particulier qui veut des photos parfaites pour sa page de profil ou son site Web, PhotoAI est là pour vous faciliter la tâche !