Google : les fans de Star Trek vont adorer cette fonction cachée

Star Trek mis à l’honneur par Google

Ce n’est pas la première fois que Google honore Star Trek. Le géant avait également temporairement édité son logo iconique pour célébrer l’anniversaire de la première diffusion du programme. Son projet d’assistant vocal Majel faisait en outre directement référence à l’actrice Majel Barrett, célèbre pour son rôle de Christine Chapel dans la série.

Et Google a également réservé un joli easter egg dans ses paramètres de recherche. En faisant un saut dedans, on constate ainsi que le klingon, langue parlée par la race extraterrestre Klingon, figure parmi les options linguistiques disponibles. Un clin d’œil sympathique qui devrait faire sourire les fans de la première heure.

À lire > Star Trek : vous pouvez maintenant déguster du vin de sang Klingon

Les développeurs de Google sont des fans de Star Trek

Faites une recherche Google puis cliquez sur l’engrenage des paramètres dans le coin supérieur droit. Dans la section Langues, vous trouverez une multitude d’options différentes… dont le klingon ! Regardez :

Une fois que vous aurez mis à jour la langue, la page d’accueil de Google apparaîtra en klingon, « GoogleDaq ylnej » et « jlSuDrup » remplaçant les boutons habituels « Recherche Google » et « J’ai de la chance ». En revanche, le clin d’œil s’arrête là. Les résultats de recherche Google s’afficheront en anglais et ce même si vous saisissez une expression en klingon.

Si vous souhaitez continuer à vous amuser avec les outils de Google, sachez que l’Assistant reconnaît des expressions cultes de la série à l’instar de « Beam me up, Scotty » et « Live, long, and prosper ». N’hésitez pas non plus à lui demander s’il préfère Star Trek à Star Wars.

Aux dernières nouvelles, les cendres de membres décédés du casting de Star Trek ont été envoyées dans l’espace. Par ailleurs, William Shatner alias capitaine Kirk, a été changé en IA interactive.