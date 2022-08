Star Trek : les cendres du casting envoyées dans l’espace

Une partie de l’équipe dans l’espace – Crédit : NBC

Lorsque l’on pense à une franchise se déroulant dans l’espace, deux viennent de suite en tête. Star Wars, dont la saison 3 de The Mandalorian va nous en dire plus sur les motivations de Din Djarin, et Star Trek. Aujourd’hui, la seconde fait parler avec une histoire pour le moins insolite. Cette année, les cendres d’une partie du casting de la série originale seront envoyées dans l’espace. Depuis les années 60, Star Trek compte plusieurs films et autres productions télévisées en plus de comics, jeux vidéo et romans.

Nichelle Nichols, actrice de Star Trek et figure importante de la NASA

Nichelle Nichols a beaucoup œuvré pour les femmes et les minorités à la NASA – Crédit : NBC

Star Trek : The Original Series, abrégé TOS, suit 7 membres de l’équipage de pont de l’U.S.S. Enterprise alors qu’ils explorent la galaxie. Plusieurs acteurs majeurs sont disparus aujourd’hui, notamment Leonard Nimoy (Spock), DeForest Kelley (Bones), James Doohan (Scotty), Majel Barrett Roddenberry (Christine Chapel) et Nichelle Nichols (Uhura). C’est aussi le cas du créateur de la série, Gene Roddenberry.

Si la série ne dure que trois saisons, elle fait figure de pionnière de la télévision. Mais surtout de point de départ d’un univers très vaste avec plusieurs médiums utilisés depuis pour narrer des histoires passionnantes.

Après Star Trek, Nichelle Nichols a travaillé pour la NASA sur un projet destiné à recruter des femmes et minorités. On lui doit la première astronaute américaine, Sally Ride, et le premier astronaute noir, Guion Bluford.

Un voyage spatial commémoratif organisé par Celestis

Une figure importante du voyage dans l’espace – Crédit : NASA

Près d’un mois après la disparition de Nichelle Nichols, on apprend qu’un gramme de ses cendres, ainsi que d’autres membres du casting original, va être envoyé dans l’espace. Celestis, qui organise des vols spatiaux commémoratifs, s’occupe de cette mission à bord d’une fusée appelée Vulcan. Le lancement se tiendra en décembre 2022.

Le vol partira de Floride pour voyager dans l’espace profond. Nichelle Nichols sera accompagnée de Barrett Roddenberry et Gene Roddenberry. On trouvera les cendres, l’ADN, les messages et les noms des participants de cette expérience. Le prix d’un vol commémoratif varie entre 2495 et 25000 dollars.

Un bien beau geste pour ces acteurs du casting original de Star Trek. Après avoir voyagé pendant des années pour de faux dans l’espace, il est temps pour eux de réellement s’y rendre ! Un projet commémoratif qui met la larme à l’œil.

