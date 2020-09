Star Trek : vous pouvez maintenant déguster du vin de sang Klingon

Wines That Rock sort une nouvelle collection de vins Star Trek. Le Klingon Bloodwine sera bien sûr disponible dans des bouteilles en édition limitée au design inspiré de la célèbre saga.

ViacomCBS Consumer Products et Wines That Rock se sont associés pour produire de nouveaux vins Star Trek. Deux types de vins sont disponibles : un Cabernet Sauvignon 2018 Klingon Bloodwine et un Sauvignon Blanc Réserve Spéciale de la Fédération Unie des Planètes.

Logo de Star Trek Wines – Crédit : Star Trek Wines

Le Cabernet Sauvignon « rend hommage aux trois piliers de la culture klingonne; honneur, devoir et tradition », explique le site web. Le Klingon Bloodwine a été créé avec « des fruits forts qui brillent d’une couleur rubis vibrante dans le verre ». Le vin a été mis en bouteille à la main et son goulot enveloppé d’une couche de cire. Sur les bouchons ont été inscrits quatre proverbes klingons différents.

Un Sauvignon blanc pour la Fédération

Le Sauvignon Blanc a été produit à partir de raisins californiens. Le design de sa bouteille et son étiquette sont inspirés de Starfleet. « Le design élégant des bouteilles et la qualité du vin haut de gamme ont été créés comme s’ils devaient être servis lors des rassemblements officiels de la Fédération unie des planètes », détaille la description du vin. Côté saveur, le Sauvignon Blanc promet le goût des « fruits tropicaux élégants et la pêche blanche qui éclatent avec une acidité raffinée qui équilibre les arômes d’agrumes mûrs. ». Chaque bouteille a été numérotée.

Les nouveaux vins Star Trek – Crédit : Star Trek Wines

Malheureusement, les vins Star Trek ne peuvent être expédiés pour l’instant qu’aux États-Unis. Le lot comprenant une bouteille de Klingon Bloodwine et de Réserve Spéciale de la Fédération Unie des Planètes est vendu 90$. D’autres vins, incluant le célèbre Château Picard (Bordeaux) sont aussi disponibles sur le site Star Trek Wines.

Après la récente série Star Trek : Picard diffusée sur Amazon Prime Video, la saga continue son chemin sur le petit écran avec un nouveau spin-off intitulé Star Trek : Strange New Worlds. Celui-ci reviendra sur la jeunesse de Spock.

Source : ComicBook