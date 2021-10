Star Trek : William Shatner (Capitaine Kirk) changé en IA interactive

William Shatner, le premier capitaine Kirk dans la série Star Trek originale, a été changé en IA interactive plus vraie que nature qui vous raconte ses souvenirs d’enfance et sa carrière.

William Shatner répond à plus de 1 600 questions sur sa carrière et son enfance sur StoryFile Life (Crédits image : StoryFile)

Cinquante-cinq ans après la diffusion du premier épisode de la première série Star Trek, en 1966, la réalité rejoint la science-fiction. William Shatner, qui interprétait le célèbre Capitaine Kirk aux commandes du NCC-1701 Enterprise, est devenu une IA interactive.

Star Trek : une conversation naturelle au coin du feu avec le capitaine Kirk

Sur votre écran, William Shatner n’est pas présent en chair et en os. Mais vous pouvez avoir avec lui une conversation plus vraie que nature, grâce à un programme d’intelligence artificielle qui reconnaît votre question et fait répondre l’acteur mythique âgé désormais de 90 ans. Souvenirs d’enfance, anecdotes de carrière… l’ex-capitaine Kirk vous raconte tout.

StoryFile Life est une plateforme interactive dont Shatner est copropriétaire. Il s’est prêté au jeu pour inviter des utilisateurs à enregistrer et raconter l’histoire de leur vie. StoryFile conserve leurs souvenirs personnels en vidéo, et les diffuse ensuite aux proches, ou aux générations futures, au travers d’une technologie d’intelligence artificielle. La personne enregistrée peut être interrogée avec des questions texte, mais aussi par la voix, grâce à la reconnaissance vocale, comme dans une vraie conversation. À condition d’avoir toutefois un bon accent américain.

70 ans de carrière et un prochain vol dans l’espace : William Shatner a beaucoup de choses à raconter à ses fans

William Shatner est une légende de Star Trek. Avec une carrière débutée il y a près de 70 ans, il est surtout connu pour son interprétation du capitaine James T. Kirk, le principal héros de la série Star Trek, diffusée pour la première fois en 1966 – et dont le maquillage a assez mal vieilli, il faut le reconnaître. Shatner a également été aperçu dans d’autres séries et émissions célèbres, comme La Quatrième dimension (The Twilight Zone) et Alfred Hitchcock Présente.

La technologie de StoryFile vous permet de poser à la star de Star Trek toutes vos questions sur sa vie, ses passions, ses expériences ou sa vision du monde actuel. La conversation semble vraiment naturelle, comme une vidéoconférence avec des proches. Shatner s’est prêté à l’exercice en mars dernier, enregistrant de nombreuses pans de sa biographie en vidéo, parce qu’il voulait laisser une trace pour ses petits-enfants.

1 600 réponses enregistrées par William Shatner pour sa réplique version IA

Vous pouvez actuellement poser 33 questions gratuitement à Shatner, qui vous répondra dans des vidéos d’une minute. Les fans inconditionnels du capitaine Kirk peuvent casser leur tirelire et choisir le forfait premium qui, pour 499 dollars, leur permettra d’accéder aux 1 600 questions-réponses de 5 minutes enregistrées par la star – soit environ 133 heures, ou près de 6 jours de conversation ininterrompue, tout de même.

William Shatner aura prochainement quelque chose de beaucoup plus impressionnant à raconter, puisqu’il décolle justement aujourd’hui dans le nouveau vol spatial Blue Origin organisé par Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. Le capitaine Kirk découvrira alors l’espace pour la première fois… et deviendra la personne la plus âgée à être jamais allée dans l’espace.

Source : Storyfile