Google Maps améliore la fonctionnalité Street View sur Android

Google permettrait désormais sur Android d’utiliser Street View en écran partagé avec la carte, ce qui permettrait de se repérer plus facilement en parcourant les rues d’une ville. 9to5Google a découvert que Google déployait actuellement la fonctionnalité sur les smartphones Android.

Google Street View est une technologie présente dans Google Maps et Google Earth qui fournit des panoramas à 360 degrés interactifs dans de nombreuses rues du globe.

Street View sur PC – Crédit : William ZIMMER / Tom’s Guide France

Google Street View avait été lancé officiellement en France en 2008, et il est aujourd’hui difficile de s’en passer. Cette fonctionnalité est très pratique pour visiter une ville à distance ou encore découvrir de nouveaux endroits dans le monde.

Cependant, la première chose que la plupart des utilisateurs font sur Street View est de rechercher leur propre logement. Si vous ne souhaitez pas que celui-ci apparaisse sur le service de Google, nous vous expliquions la démarche à effectuer pour flouter la façade de sa maison.

Street View désormais en écran partagé sur Android

Jusqu’à présent, sur Android, il était très difficile de se repérer dans une ville inconnue lorsque vous activiez la fonctionnalité Street View. En effet, sur PC, il est déjà possible de voir la carte d’une ville tout en se promenant dans les rues, mais ce n’était pas jusqu’alors pas possible sur un téléphone.

Google entend bien corriger ce problème et serait actuellement en train de déployer la même fonctionnalité sur Android. Selon 9to5Google, il est désormais possible d’utiliser Google Street View en écran partagé sur l’application Google Maps. Cela facilite notamment la navigation dans une ville, car il fallait jusqu’à présent tapoter l’écran dans la direction que vous souhaitiez pour vous déplacer dans les rues. En 2019, Google avait annoncé qu’il avait photographié 19 millions de kilomètres de rue pour sa fonctionnalité Street View.

Afficher la carte sur le même écran permettra aux utilisateurs de sauter d’un point à un autre plus facilement, plutôt que de revenir à la navigation et de relancer Street View. Pour l’instant, Google ne déploierait cette fonctionnalité que sur Android, l’application iOS ne semblerait pas concernée par cette mise à jour. Apple préparerait de son côté son propre Street View. Nous avions pu voir une vidéo montrant le fonctionnement d’un véhicule Apple Maps et de son système EyeDrive.

Source : 9to5Google