Google Maps : des cartes HD intégrées mais pour quoi faire ?

Polestar et Volvo vont être les premiers constructeurs automobiles à bénéficier de Google HD Maps. Grâce à ces cartes HD, les constructeurs pourront rendre leurs systèmes d’assistance à la conduite plus performants avant de déployer la conduite autonome.

Des cartes HD pour améliorer la conduite autonome © Unsplash

Google Maps est une application de navigation truffée d’options pratiques. Elle est notamment utilisée à foison par les automobilistes en quête du meilleur itinéraire. Mais ses données peuvent également nourrir les systèmes d’assistance à la conduite. Volvo et Polestar vont ainsi mettre à profit les cartes du service en implémentant Google HD Maps, une déclinaison de Google Maps en haute définition.

Il ne s’agira pas d’offrir une meilleure vue du trajet aux utilisateurs mais bien de bonifier l’assistance au pilotage en y intégrant une nouvelle couche de données. L’objectif étant d’améliorer sensiblement les performances du système d’assistance afin de rendre la conduite plus sécurisée.

À lire > Volvo : les écrans des futurs modèles électriques profiteront de l’Unreal Engine et de puces Snapdragon

Volvo va mettre à profit les cartes HD de Google

Cette nouvelle version haute définition de Google Maps se destine exclusivement aux voitures dotées du système d’exploitation natif Android Automotive, à ne pas confondre avec Android Auto. Concrètement, les cartes HD fourniront des informations très détaillées et mises à jour au système à l’instar du marquage des voies, des panneaux de signalisation ou encore des barrières de circulation.

Volvo donne ainsi l’exemple de sa future EX90 qui sera équipée d’un capteur LIDAR, de caméras et de radars pour prendre en compte l’environnement immédiat. Tout cet attirail sera complété par les fameuses cartes HD de Google. “Pour améliorer encore nos technologies de conduite assistée et éventuellement atteindre la conduite autonome à l’avenir, il nous faut aussi un moyen de reconnaître votre environnement dans les moindres détails – à la fois immédiatement devant vous et à de plus longues distances”, se justifie le constructeur.

Quels seront les premiers véhicules à obtenir les nouvelles cartes HD de Google ? Outre la Volvo EX90 – la prochaine voiture électrique phare du fabricant qui sortira plus tard cette année – Google HD Maps s’invitera aussi sur la Polestar 3, le premier SUV du constructeur suédois.

Source : Volvo