Freebox Ultra : le WiFi 7 débarque dans la nouvelle box de Free, mais à quoi ça sert ?

Free vient de dévoiler sa nouvelle box, la Freebox Ultra, qui embarque le Wifi 7, la nouvelle norme de réseau sans fil. Mais c’est quoi, cette nouvelle norme ? Elle promet des débits élevés, une faible latence et une meilleure gestion des connexions. On vous résume tout.

La Freebox Ultra embarque le Wi-Fi 7 © Tom’s Guide

TL;DR La nouvelle Freebox Ultra embarque le Wi-Fi 7 (avec un débit montant en fibre de 8 Gb/s).

Le Wifi 7 utilise les bandes 2.4, 5 et 6 GHz, mais les optimise pour les rendre plus rapides, plus performantes et plus efficaces.

Il permet de mieux supporter les réseaux Wifi denses, de transférer plus de données en même temps et de réduire la latence du Wifi.

Free a présenté ce matin sa nouvelle box, la Freebox Ultra, qui intègre le WiFi 7, la dernière génération de réseau sans fil. Cette technologie promet des débits impressionnants, une latence réduite et une meilleure gestion des appareils connectés.

Le Wifi 7, qu’est-ce que c’est ?

Le Wifi 7, aussi appelé 802.11be, est le successeur du Wifi 6E et du Wifi 6. Il s’agit d’une nouvelle norme IEEE qui définit les caractéristiques techniques du réseau sans fil local. Le Wifi 7 utilise les mêmes trois bandes de fréquence que le Wifi 6E, à savoir 2.4, 5 et 6 GHz, mais il les optimise pour les rendre plus rapides, plus performantes et plus efficaces. Il assure également une compatibilité avec les versions antérieures du standard.

Quant à la Freebox Ultra, celle-ci délivre un débit descendant avec la fibre jusqu’à 8 Gb/s (comme la Freebox Delta) mais surtout, un débit montant en fibre aussi jusqu’à 8 Gb/s, une grande première. Une performance permise, notamment, par l’ajout d’un port fibre 10G.

À lire : Freebox Ultra : quel prix et quel abonnement choisir pour se la procurer ?

Freebox Ultra

Quelles sont les différences avec le Wifi 6E ?

Le Wifi 7 ne rajoute pas de nouvelle bande de fréquence par rapport au Wifi 6E, qui avait introduit la bande 6 GHz pour désengorger les réseaux Wifi saturés. Le Wifi 7 se concentre sur l’amélioration des performances des trois bandes existantes, en augmentant les débits, en réduisant la latence et en gérant mieux les appareils connectés.

Le Wifi 7 a aussi l’avantage de pouvoir être déployé rapidement et simultanément dans le monde entier, contrairement au Wifi 6E qui nécessitait l’approbation de chaque pays ou région pour libérer la bande 6 GHz.

Quels sont les bénéfices du Wifi 7 ?

Le Wifi 7 promet des débits jusqu’à trois fois supérieurs au Wifi 6E, qui pourraient atteindre les 45 Gb/s. Cela permettra de mieux supporter les réseaux Wifi denses, comme ceux des entreprises ou des lieux publics, qui accueillent de nombreux appareils connectés. Cela permettra aussi de transférer plus de données en même temps, ce qui sera utile pour les applications gourmandes en bande passante, comme le streaming vidéo ou le cloud gaming.

Wi-Fi 7 © DR

« Le Wifi 7 va surtout rattraper le débit de la fibre », affirme Lionel Paris, expert produit réseau pour Netgear. La portée du Wifi 7 sera également augmentée de 10 à 15 %, ce qui limitera le besoin de répéteurs ou de satellites pour couvrir tout un logement en Wifi. Mais les obstacles physiques, comme les murs en béton armé, resteront les mêmes.

Le Wifi 7 va aussi réduire considérablement la latence du Wifi, qui passera sous la barre des 10 ms. Cela sera apprécié par les amateurs de jeux vidéo, qui pourront jouer sans fil avec une qualité proche du filaire. Vous pouvez trouver une liste ici de tous les appareils qui bénéficient déjà du Wi-Fi 7.