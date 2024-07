Google Maps détrône Waze pour la détection des radars : 70 % des conducteurs lui font confiance

Une étude récente menée aux États-Unis révèle que Google Maps devance largement Waze et Plans pour la détection des radars. Cette tendance, inattendue au vu de la popularité de Waze, met en lumière plusieurs facteurs clés et soulève des questions sur l’avenir du marché.

Google Maps s’impose comme l’application de navigation préférée pour éviter les radars

L’étude, réalisée en 2024 par MarketWatch, a interrogé un échantillon de conducteurs aux États-Unis afin de connaître leurs préférences en matière d’applications de navigation pour éviter les radars.

Plusieurs raisons expliquent le succès de Google Maps, révèle l’étude. Déjà, les informations de navigation sur Maps sont réputées pour leur exactitude et leur mise à jour régulière. Ensuite, de nombreux usagers d’Android passant à iOS conservent leurs habitudes en continuant à utiliser Google Maps sur leurs nouveaux appareils Apple. Enfin, l’accès aux données Google, comme la recherche Google et Street View, renforce la précision et l’efficacité de l’application.

Waze et Plans à la traîne

Malgré sa popularité générale, Waze ne parvient pas à s’imposer comme leader dans la lutte contre les radars. Son système d’alerte basé sur la communauté, bien que très réactif, peut parfois manquer de précision et susciter des doutes chez certains. On apprécie quand même toujours autant la possibilité de signaler des accidents depuis CarPlay ou Android Auto, ce qui n’est pas possible sur Google Maps.

Plans, quant à lui, peine à rattraper son retard initial sur ses concurrents. Malgré des progrès récents en matière d’exactitude (et de convivialité, aussi), l’application peine à séduire celles et ceux qui étaient autrefois en dehors de l’écosystème Apple, et reste indisponible sur Android.

En France, la divulgation des emplacements précis des radars est interdite, ce qui contraint les applications à s’adapter. Waze propose des « zones de vigilance accrue », une solution ingénieuse qui respecte la réglementation tout en informant les conducteurs.