Waze surpasse Google Maps sur cette fonctionnalité indispensable

© Envato

Google Maps se bonifie régulièrement. Preuve en est avec l’introduction des bâtiments en 3D et la future fonctionnalité permettant de trouver facilement les stations Plug & Charge. Malgré des arguments solides, l’application est toujours distancée par Waze sur un aspect spécifique : le signalement des accidents.

Pour rappel, Google prend en charge cette fonctionnalité depuis 2019. Les utilisateurs peuvent signaler les accidents qu’ils rencontrent sur leur trajet mais aussi les travaux et les fermetures de voies. Dans certains pays, il est même possible de signaler les radars sur Google Maps (cette option n’est toutefois pas prise en charge en France).

Licence Gratuite Télécharger Google Maps Playstore : (17643144 votes) Appstore : (601613 votes) Loisirs, Voyage

Développeur Google LLC Télécharger Google Maps

Google Maps : signaler les accidents n’est pas possible sur Android Auto et CarPlay

Les usagers de Google Maps peuvent ainsi envoyer des rapports pendant leur trajet en cliquant sur un bouton situé à droite de l’écran. La manipulation est intuitive mais elle se cantonne seulement à l’écran de leur smartphone. Il est en effet impossible de s’exécuter sur Android Auto ou Apple CarPlay, les systèmes qui permettent de déporter l’écran du téléphone sur l’écran central de la voiture.

A mesure que les années passent, les voitures compatibles avec les deux systèmes embarqués sont de plus en plus nombreuses. Ces derniers permettent d’accéder à vos applications sur un écran plus grand avec des commandes plus adaptées. Mais pour une raison qui nous échappe, Google Maps ne permet toujours pas aux utilisateurs d’Android Auto et de CarPlay de signaler les accidents, la fonctionnalité se cantonnant à l’application mobile.

Sur cet aspect, Waze surclasse ainsi Google Maps. Et pour cause, le premier cité peut bénéficier des rapports des utilisateurs mobiles mais aussi des utilisateurs d’Android Auto et de CarPlay. De quoi lui donner un joli avantage dans le match qui l’oppose à Google Maps. Ce dernier a toutefois des fonctionnalités pratiques que l’on ne retrouve pas sur Waze, comme nous vous l’expliquons ici.