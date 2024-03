Radars sur Google Maps : peut-on les afficher en France ?

Google Maps dispose bel et bien d’une fonctionnalité permettant d’afficher les radars sur la route. Mais celle-ci n’est pas disponible dans nos contrées, la législation française empêchant l’entreprise de proposer une telle option.

Il existe une myriade de fonctionnalités incontournables permettant d’exploiter efficacement Google Maps. Il se murmure même que l’application est dotée d’une capacité cachée qui permettrait d’afficher les radars sur notre itinéraire. Une telle option serait prisée par les Français qui doivent composer avec de nombreux systèmes de détection sur les routes.

Outre les dispositifs qui contrôlent la vitesse, il existe même désormais des radars qui mesurent le bruit des véhicules et d’autres qui contrôlent les voies de covoiturage. Alors, Google Maps peut-il vraiment révéler l’emplacement des radars ? Cette information est avérée, une telle option existant bien dans certains pays.

Comme aux Etats-Unis où Maps est privilégié par 70 % des utilisateurs d’applications de navigation pour anticiper les radars, selon une étude de MarketWatch. En revanche, la version française de l’application est dépourvue d’une telle fonctionnalité.

Google Maps peut afficher les radars mais pas en France

Dans notre pays, il est effectivement interdit de révéler la localisation exacte des radars sur une application. Si Google Maps se plie à la réglementation, d’autres sont plus malicieux. Comme Waze qui se contente d’indiquer les zones de danger grâce aux contributions de la communauté. Coyote (solution payante) applique également une recette similaire. Des subtilités qui leur permettent de rester dans les clous.

Certes, Google Maps ne vous révèlera pas l’emplacement des radars. Mais vous pourrez vous rabattre sur une option méconnue plutôt pratique. Après l’avoir activée, l’interface affichera la vitesse autorisée et la vitesse à laquelle vous roulez. De quoi éviter les mauvaises surprises en cas de rencontre avec un radar. Pour l’enclencher :

Ouvrez Google Maps .

. Touchez l’icône de votre profil.

Ouvrez les Paramètres .

. Scrollez vers le bas et identifiez le menu Paramètres de navigation.

Identifiez la section Options d’itinéraires en voiture .

. Activez les options Limitations de vitesse et Compteur de vitesse.

Licence Gratuite Télécharger Google Maps Playstore : (17733862 votes) Appstore : (610279 votes) Loisirs, Voyage

Développeur Google LLC Télécharger Google Maps

A lire > Portable au volant, ceinture de sécurité, ces nouveaux radars ne laissent rien passer

Comment connaître l’emplacement des radars en France ?

Alternativement, vous pouvez consulter le site de la Sécurité routière qui révèle l’emplacement exact des radars sur tout le territoire français. Il est possible de filtrer par type de radars et de sélectionner un département. Cet outil bien pratique vous permettra donc de savoir si votre trajet comporte ou non des contrôles fixes.