Google Maps supprime le mode voiture, ces applis Android cachent un malware : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus consultées la veille. Hier, on apprenait que GTA 6 serait plus court que RDR2, que le Galaxy S24 se révélait en images officielles, et que Nintendo avait coupé le web pour la Wii U et la 3DS plus tôt que prévu. Ce jeudi matin au programme, c’est Google Maps, Android et limiteur de vitesse intelligent. Bonne lecture !

Les voitures neuves dotées d’un limiteur intelligent en 2024

Le limiteur de vitesse intelligent obligatoire en 2024 © TomTom

À partir de janvier 2024, tous les véhicules neufs devront être équipés d’un limiteur de vitesse intelligent, qui adaptera automatiquement la vitesse du véhicule à la limite autorisée. Cette mesure, déjà en vigueur pour les nouveaux modèles depuis 2022, vise à réduire les excès de vitesse et les accidents sur les routes. Le limiteur de vitesse intelligent, ou AIV (Adaptation intelligente de la vitesse), est un système qui combine une caméra et un GPS pour détecter les panneaux de signalisation et les données cartographiques. Si le conducteur dépasse la vitesse autorisée, il sera averti par un signal visuel, sonore ou haptique, et le moteur réduira sa puissance pour le contraindre à ralentir.

Ces applications Android contiennent un malware très dangereux

© Pexels

L’équipe de sécurité de McAfee vient d’identifier un nouveau logiciel malveillant sur le Play Store nommé Xamalicious. Ce malware se propage à travers 25 applications Android différentes. En communiquant avec le serveur de commande et de contrôle, le malware télécharge une deuxième charge utile pour prendre le pouvoir total de l’appareil. À partir de là, les hackers peuvent eux-mêmes installer des applications ou accéder à vos données personnelles, notamment vos informations bancaires. Les applications qui contiennent le virus sont généralement des logiciels liés à la santé, aux jeux ou à l’horoscope.

Le mode Voiture de Google Maps bientôt supprimé

Google Maps : la fin mode Voiture ? 123rf

Google Maps pourrait bien subir des transformations majeures avec la suppression du mode voiture, alerte le site 9to5Google. Cette fonctionnalité prisée simplifie l’accès aux appels, messages, et médias, le tout sans quitter des yeux la route. Cependant, des indices laissent présager sa disparition en février 2024, sans explication. À la rescousse pourrait arriver l’Assistant Google, prôné par Google comme remplaçant du mode de conduite. Activable par la voix ou un simple appui sur le micro, l’Assistant offre la possibilité de réaliser diverses actions, telles que passer un appel, envoyer un message, écouter de la musique, ou encore demander des informations, le tout sans toucher l’écran. Une stratégie axée sur l’intelligence artificielle, visant à rendre la conduite plus sûre et plus fluide.