Google Maps : le mode Voiture bientôt supprimé, au grand dam des utilisateurs

Google Maps pourrait bientôt changer de visage pour les conducteurs. Le mode Voiture, qui permet d’accéder aux appels, aux messages et aux médias, serait remplacé par l’Assistant Google, qui fonctionnerait à la voix. Une décision qui pourrait ne pas plaire à tout le monde.

Google Maps : la fin mode Voiture est actée ? © 123rf

Google Maps, l’allié fidèle des conducteurs, pourrait bien subir des transformations majeures, alerte le site 9to5Google. Au cœur de l’attention se trouve le mode Voiture, une fonctionnalité prisée simplifiant l’accès aux appels, messages, et médias, le tout sans quitter des yeux la route. Cependant, des indices laissent présager sa disparition en février 2024, sans explication.

Google Maps : le mode Voiture, bientôt remplacé par l’Assistant Google ?

À la rescousse pourrait arriver l’Assistant Google, prôné par Google comme remplaçant du mode de conduite. Activable par la voix ou un simple appui sur le micro, l’Assistant offre la possibilité de réaliser diverses actions, telles que passer un appel, envoyer un message, écouter de la musique, ou encore demander des informations, le tout sans toucher l’écran. Une stratégie axée sur l’intelligence artificielle, visant à rendre la conduite plus sûre et plus fluide.

Cependant, cette transition pourrait susciter des réactions mitigées. Si certains louent la simplicité et la praticité du mode de conduite, d’autres pourraient être réticents à converser avec leur téléphone ou préférer un contrôle visuel direct sur les fonctionnalités. De plus, l’Assistant Google, bien que puissant, n’est pas à l’abri d’erreurs ou de malentendus dans certaines requêtes.

L’avenir du mode de conduite reste dans l’absolu assez flou, et il demeure incertain si Google prévoit une alternative ou si cette fonctionnalité sera définitivement abandonnée.

Actuellement disponible sur les smartphones Android et non sur iOS, ce mode de conduite offre une expérience unique, tout comme Android Auto, bien que ce dernier nécessite un écran compatible dans le véhicule. Les conducteurs devront peut-être bientôt s’adapter à une nouvelle manière d’interagir avec Google Maps sur la route.