Les Galaxy S24 se dévoilent, le mode Voiture de Google Maps sur le point de disparaitre, c’est le récap’ de la semaine

Pendant qu’Apple dévoile son modèle de langage multimodal, baptisé Ferret, de nouvelles images lèvent le voile sur les options de couleurs des Samsung Galaxy S24. Cette semaine, on fait le point sur les nouvelles rumeurs qui concernent GTA 6 et on vous met en garde contre un malware caché dans plusieurs applications Android.

GTA 6 plus court qu’espéré ?

Si l’on ne connait pas encore la durée de vie officielle de GTA 6, une nouvelle rumeur partagée par le YouTuber LegacyKillaHD a révélé qu’il faudrait moins de temps que prévu pour terminer l’histoire du titre tant attendu. En effet, selon le leaker, il faudrait entre 35 et 40 heures seulement pour finir l’histoire du jeu de Rockstar.

Lire > GTA 6 : la durée de vie fuite, un jeu plus court que prévu ?

© Rockstar

Découvrez les images officielles des Galaxy S24

Alors que la présentation officielle des Galaxy S24 approche, de nouvelles images ont fuité et lèvent le voile sur les coloris et les options de stockage des futurs smartphones de Samsung. À en croire ces nouveaux clichés, on peut s’attendre à du jaune ambre et du noir onyx pour la version haut de gamme Ultra, alors que le modèle S24+ pourrait être proposé en quatre couleurs, à savoir jaune, noir, gris marbre et violet cobalt. Les Galaxy S24 devraient être présentés le 18 janvier 2024.

Lire > Galaxy S24 : voici les toutes premières images officielles, avec coloris et stockage

© Samsung

Le mode Voiture pourrait être remplacé par l’Assistant Google dans Google Maps

Le site 9to5Google a révélé que Google Maps pourrait bientôt subir de grandes modifications dans les mois à venir, à commencer par la disparition du mode Voiture. Cette fonctionnalité pourtant très appréciée des utilisateurs, pourrait être remplacée par l’Assistant Google. Si cette rumeur s’avère correcte, certains conducteurs pourraient être déçus de devoir utiliser Google Maps uniquement à la voix.

Lire > Google Maps : le mode Voiture bientôt supprimé, au grand dam des utilisateurs

Google Maps : la fin mode Voiture est actée ? © 123rf

Certaines applications dangereuses pour votre appareil

Un nouveau malware a été repéré sur le Play Store par l’équipe de sécurité de McAfee. Baptisé Xamalicious, le malware aurait infecté 25 applications Android et serait en mesure de prendre le contrôle sur votre smartphone. Rendez-vous dans notre actu dédié pour découvrir au plus vite les applications infectées et protéger votre appareil au plus vite en les supprimant.

Lire > Android : désinstallez vite ces applications, elles peuvent prendre le contrôle votre smartphone

© Pexels

Apple devoile Ferret qui pourrait surpasser GPT-4

Apple lance son modèle de langage multimodal open source, et il se pourrait que ce dernier soit plus performant que GPT-4 d’OpenAI, notamment dans l’analyse d’images. Les chercheurs d’Apple ont également pour but de rendre Ferret compatible avec les smartphones. Si Apple se lance à peine dans l’IA générative, on peut espérer que l’iPhone 16 profitera d’un assistant IA impressionnant.

Lire > Apple dévoile Ferret, sa première IA open source, plus puissante que GPT-4

Apple se lance dans l’IA avec Ferret © DR

Pixel 8 : fluidité et puissance

On adore le design et les belles finitions du Pixel 8. Google propose ici un smartphone puissant dont l’autonomie est satisfaisante et l’écran très lumineux. Côté photo, la qualité est au rendez-vous mais on regrette l’absence de téléobjectif. Petite ombre au tableau, le lecteur d’empreinte digitale est parfois un peu capricieux. Malheureusement, le Pixel 8 n’est pas adapté à tous les budgets, avec un prix encore en hausse.

Lire > Test du Pixel 8, plus cher, le smartphone enrichi à l’IA de Google est-il toujours aussi convaincant ?