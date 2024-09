Google Maps va signaler les lieux avec de faux avis, mais la méthode reste mystérieuse

Image par Tobias Albers-Heinemann de Pixabay

Comment savoir lorsque vous naviguez sur internet et que vous lisez les avis d’autres utilisateurs que ce sont bien des avis légitimes ? Pas toujours facile de s’y retrouver entre les trolls qui ont décidé de descendre un produit ou un lieu en flèche et les avis d’utilisateurs factices qui, au contraire, sont censés les remonter au septième ciel (notamment grâce à l’IA)…

Les faux avis les plus énervants sont ceux des sites de vente en ligne, d’ailleurs Mozilla Firefox (le fameux navigateur web) leur fait déjà la chasse. Il existe aussi des méthodes pour repérer les faux avis, notamment sur le géant de la vente en ligne, Amazon.

Aujourd’hui c’est Google Maps qui a décidé de prendre les choses en main. Il faut dire que l’application de cartographie et de navigation GPS publie les avis des lieux visités par les utilisateurs de Google.

La guerre de Google contre les faux avis

En fait, la campagne de Google a commencé plus tôt en 2024, mais uniquement au Royaume-Uni. Les utilisateurs peuvent déjà voir les mises en avant indiquant qu’une société, ou qu’un lieu, a posté de faux avis. Un exemple posté sur X par Mike Blumenthal montre le résultat.

Screenshot

Dans ce cas, la page de l’entreprise concernée ne pourra plus recevoir d’avis extérieur pendant un temps donné, pendant cette même période tous les avis antérieurs seront désactivés et donc non visibles. De plus, pendant la période de restriction, les utilisateurs verront apparaître un message indicatif.

Cette mise à jour des conditions de restrictions des profils d’entreprise est maintenant réelle pour tout le monde (pas seulement le Royaume-Uni) et vous pouvez la trouver à cette adresse.

Le but de cette manœuvre est que les avis postés sur Google Maps doivent impérativement présenter une expérience réelle dans le lieu indiqué ou avec le service fourni. Les informations qui ne représentent pas réellement l’offre disponible sont donc interdites. De plus, les avis résultant d’une demande du lieu, avec monétisation pour la personne qui met en ligne l’avis sont également interdits.

Si l’idée est bonne et permettrait d’éviter de mal orienter les utilisateurs, c’est sa mise en place qui laisse perplexe. Comment Google peut-il découvrir avec certitude les faux avis parmi les vrais ? Et comment éviter les faux positifs ? On imagine que les commerces accusés à tort auront du mal à se sortir de cette situation.

Gageons que, pour le moment, cette option de restriction de profil aura déjà un effet sur certains professionnels et que leurs comptes seront vite nettoyés des avis en question.