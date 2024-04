Google Maps : le raccourci dans les résultats de recherche est de retour, mais pas pour tout le monde

Crédit : Google

Il y a un mois, le Digital Markets Act (DMA) (ou loi sur les marchés numérique) de l’Union Européenne entrait en application. Branle-bas de combat dans les firmes technologiques pour rentrer dans les clous. Chez Apple, c’est une véritable révolution qui se déroule sous nos yeux depuis, avec notamment l’arrivée de magasins d’applications concurrents de l’App Store proposant des émulateurs Nintendo sur iOS.

Chez Google, cela signifiait notamment de briser l’exclusivité de son moteur de recherche sur ses smartphones Pixel, mais aussi de supprimer le raccourci vers Maps dans ses résultats de recherche. Ainsi, ce bouton si pratique qui proposait d’accéder directement au service de cartographie en recherchant un lieu sur Google a disparu, par souci d’équité avec les concurrents.

Mais aujourd’hui, nos confrères de 01net signalaient la réapparition soudaine de ce bouton, sans explications de la part de la firme de Mountain View. Le raccourci vers Google Maps pourrait-il respecter le DMA ?

La réapparition du bouton Maps dans les résultats de recherche Google

Le raccourci vers Google Maps dans Search ressuscite par surprise

De nos propres expériences, le bouton n’est pas présent chez tous les utilisateurs. Dans la rédaction de Tom’s Guide, seul l’un d’entre nous a droit à ce raccourci si pratique, quand cinq autres ne l’ont pas. Toutefois le retour du bouton Maps s’est produit il y a seulement quelques heures. Il est possible que de plus en plus d’utilisateurs le voit apparaître prochainement.

Cela aurait plus de sens que la politique actuelle de Google. La petite fenêtre Maps qui s’ouvre lors d’une recherche n’a jamais été supprimée. Celle-ci propose d’ailleurs un bouton “Itinéraire” qui agit quasiment exactement de la même manière que le raccourci présent aux côté de “Finances”, “Actualités” ou “Images”. Le maintien du raccourci aurait plus de cohérence, ou alors il faudrait supprimer toute mention de Google Maps dans Search.

Nous n’avons pour l’instant aucune explication sur la réapparition du bouton de la part de Google. Il pourrait s’agir d’un simple bug chez certains utilisateurs et le géant technologique pourrait le corriger rapidement. Nous avons rédigé un mail au service presse de Google France pour obtenir plus de détails sur cette évolution, nous vous tiendrons informé dès que nous aurons plus d’informations.