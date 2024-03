Google Maps vous permet désormais de suivre l’actualité des entreprises en temps réel

© Envato

Après avoir introduit l’itinéraire en un clin d’œil, Google Maps a lancé le test d’une option prometteuse permettant de voir l’entrée des bâtiments. En parallèle, la célèbre application de cartographie commence à déployer une fonctionnalité plus mineure qui n’en reste pas moins pratique. Celle-ci concerne les fiches d’établissement. Ces dernières affichent désormais les publications des entreprises sur les réseaux sociaux.

“Si une fiche d’établissement comporte un lien vers les réseaux sociaux, les posts publiés sur les réseaux sociaux peuvent apparaître automatiquement sur la fiche d’établissement”, confirme Google sur une page d’assistance mise à jour.

Jusqu’alors, Google Maps permettait seulement d’ajouter des liens rapides vers les comptes de réseaux sociaux. Désormais, une nouvelle section apparaît sur la fiche de l’entreprise. En la déroulant, vous accéderez aux derniers posts de l’enseigne.

Google Maps affiche désormais les dernières publications des entreprises sur les réseaux sociaux

Cette nouveauté s’avère plutôt pratique, permettant aux utilisateurs d’être à la page. Promotions spéciales, fermeture inopinée, lancement d’un nouveau produit, plat du jour… Il sera désormais plus aisé de connaître les dernières actualités des établissements où vous comptez aller. A noter que les entreprises ayant déjà lié leurs comptes de réseaux sociaux à leurs profils peuvent déjà voir leurs dernières publications apparaître automatiquement.

Voici les plateformes qui sont prises en charge :

Facebook

Instagram

LinkedIn

Pinterest

TikTok

X (anciennement Twitter)

YouTube

Les publications s’afficheront dans une section intitulée “Social média uptdates” (mises à jour sur les réseaux sociaux) qui se niche en bas du profil d’établissement. De quoi offrir aux clients un panorama plus complet (et surtout plus actualisé) de l’entreprise. Pour rappel, d’autres fonctionnalités insoupçonnées se cachent dans les entrailles de l’application Google Maps.

Source : Google