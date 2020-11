Google Messages : vous pourrez bientôt planifier des messages à envoyer plus tard

Cette fonctionnalité a commencé à être mise à la disposition des utilisateurs par le biais d’une mise à jour côté serveur, mais tout le monde n’y a pas encore accès.

Google Messages planification d’un message – Crédit : @besaireddy / Twitter

Google Messages est une des applications de messagerie les plus utilisées, notamment grâce à la fonction RCS, qui remplace les traditionnels SMS. Si vous n’avez toujours pas activé la fonctionnalité sur votre téléphone Android, nous vous expliquions en début d’année comment faire. Depuis, Google a enfin ajouté le chiffrement de bout en bout au successeur du SMS. Récemment, l’application a aussi vu arriver la composition intelligente grâce à Gboard.

Bien que Google Messages offre une série de fonctionnalités exclusives, comme la fonction RCS et la possibilité d’envoyer des SMS depuis le Web, il y a un certain nombre de choses qu’elle ne pouvait pas faire. En effet, il était jusqu’alors impossible de planifier l’envoi d’un message.

Des utilisateurs peuvent déjà utiliser la fonctionnalité

Cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois par l’utilisateur de Twitter @besaireddy. Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-jointes, elle vous permet de programmer facilement des messages dans l’application de Google.

Pour programmer un massage, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton « Envoyer » pour faire apparaître la nouvelle option de programmation des messages. En appuyant sur l’option, une fenêtre contextuelle s’ouvre avec trois horaires prédéfinis que vous pouvez choisir pour envoyer votre message « Plus tard dans la journée, 18h00 », « Plus tard dans la soirée, 21h00 » ou « Demain, 8h00 ». Heureusement, il est possible de personnaliser le jour et l’heure à laquelle vous souhaitez que le message soit envoyé.

C’est une fonctionnalité simple, mais qui peut être très utile. En effet, vous pourrez définir des alertes pour vos amis, ou fixer des rappels de rendez-vous si vous travaillez dans une entreprise. Au moins, cela pourrait vous éviter de ne pas avoir à utiliser votre téléphone à des moments où il serait impossible d’écrire un message. Une fois programmés, ces messages apparaîtront dans votre conversation avec des petites horloges à côté d’eux. Si vous souhaitez les modifier, pas de panique, il suffira d’appuyer dessus.

Source : @besaireddy