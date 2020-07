Google déploie la composition intelligente dans Gboard pour Messages, Telegram et WhatsApp

La semaine dernière, une nouvelle version bêta de Gboard a commencé à être déployée via le Google Play Store. Aujourd’hui, des utilisateurs ont trouvé des fonctions de composition intelligente dans Google Messages, Telegram et WhatsApp.

À la Google I/O 2018, la société a fait la démonstration de la fonction de composition intelligente qui utilise l’apprentissage automatique pour compléter des phrases. Google prédit les mots que vous utiliserez et les affiche comme suggestion.

Crédit : PhotoMIX-Company / Pixabay

La composition intelligente (Smart Compose) a été lancée comme une fonctionnalité exclusive pour Gmail et n’était disponible que via les comptes G Suite et limitée aux appareils Pixel 3. Début 2019, Google a étendu cette fonctionnalité à tous les utilisateurs de Gmail et, plus tard dans l’année, à Google Docs pour les comptes G Suite.

Google Maps : comment aider les restaurateurs et commerçants près de chez soi ?

Il semblerait que cette fonctionnalité soit désormais disponible directement dans Gboard, le clavier de Google. En effet, certains utilisateurs auraient remarqué après avoir téléchargé la version 9.5.12.317844448 du clavier que certaines applications comme Google Message leur offraient désormais des suggestions de complétion utiles.

Ces suggestions sont très pratiques pour écrire plus rapidement. Cette fonctionnalité est également en mesure de proposer des corrections orthographiques et grammaticales de manière dynamique en fonction du contexte des phrases.

Google supprimera toutes vos données personnelles après 18 mois

Ce n’est pas une première pour Google

C’est loin d’être la première fois que Google Messages propose des suggestions de réponses, l’application SMS/MMS/RCS offre déjà des réponses en un seul clic ainsi que des suggestions d’autocollants. Depuis 2017 au moins, les applications Android comme Gmail et Messages, sont dotées de la fonction Smart Reply. Celle-ci qui permet de générer des réponses instantanées grâce à l’apprentissage automatique. En comparaison, Smart Compose vous permet de modifier le texte après avoir accepté la suggestion, plutôt que de l’envoyer immédiatement.

Google Authenticator : comment migrer son compte vers un nouveau smartphone

Puisque la fonctionnalité est désormais incluse dans Gboard, il est fort probable qu’elle puisse également apparaître dans d’autres applications de messagerie comme Messenger ou Skype.

Source : xdadevelopers