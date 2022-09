Google Photos : l’app profite d’une refonte majeure, les nouveautés

L’application Google Photos se met à jour sur Android et sur iOS. L’onglet Souvenirs profite d’une belle refonte, avec l’ajout de musiques et de courts extraits vidéos. D’autres ajouts ont été annoncés par la firme de Redmond, les voici.

Refonte de Google Photos © Google

Google Photos n’est plus seulement qu’un simple service de stockage en ligne dans le cloud. Il offre désormais bien plus que la simple possibilité de stocker vos photos et vos vidéos. Au fil des ans, le service a introduit différents types d’outils et de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de découvrir leurs photos et vidéos d’une manière différente. La firme de Redmond avait par exemple dévoilé Souvenirs il y a trois ans, une section qui profite dès aujourd’hui d’une belle refonte.

Google Photos se met à jour sur Android et iOS

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de l’application Google Photos verront désormais des extraits de vidéos dans Souvenirs. Ces courts passages seront extraits de vidéos plus longues, stockées dans Google Photos. Un effet de zoom et de la musique seront dorénavant ajoutés à vos souvenirs, créant un nouveau type d’expérience visuelle. On se rapproche donc à présent de ce que propose déjà l’app Photos sur iOS.

Ce n’est pas la seule nouveauté. En plus des souvenirs remaniés, Google déploie également une fonctionnalité appelée Styles. Les styles ajouteront automatiquement des illustrations graphiques à vos Souvenirs dans le but d’imiter d’anciens albums. Il y aura plusieurs designs au lancement et même quelques ajouts limités d’artistes comme Shantell Martin et Lisa Congdon.

À l’avenir, les utilisateurs de l’app pourront aussi partager des souvenirs avec leurs amis et des membres de leur famille. La fonctionnalité arrivera d’abord sur les appareils Android et sera ensuite déployée sur iOS puis, sur navigateur Web. Google va en outre introduire un nouvel éditeur de montage photo qui permettra aux utilisateurs de choisir des photos, de les organiser dans une mise en page, d’appliquer des modifications et de les partager. Plus de 30 modèles de tableaux différents ont été annoncés par la firme de Redmond.

