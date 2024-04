Android Auto 11.8 fait peau neuve avec une refonte majeure des paramètres, il était temps !

Après des années d’attente, Android Auto reçoit enfin une mise à jour majeure de son menu de paramètres. Exit l’ancien design bleu et blanc datant de 2020, place à une interface plus moderne et élégante qui s’accorde mieux avec l’expérience Android actuelle.

Android Auto

Android Auto 11.8 : un look Material You pour une meilleure intégration

Le nouveau menu des paramètres adopte le style Material You de Google, une philosophie de design qui met l’accent sur la personnalisation et la cohérence. Cela signifie concrètement que les couleurs de l’interface s’adaptent désormais au thème de votre système, offrant une meilleure intégration visuelle et, surtout, le mode sombre est enfin disponible. Plus besoin de subir une interface agressivement lumineuse la nuit.

Heureusement, la refonte ne se limite pas qu’à l’esthétique. L’ergonomie du menu est également améliorée. Si les fonctionnalités restent globalement les mêmes avec des sections dédiées au démarrage, à l’affichage, à l’Assistant Google, à Maps, à la messagerie et plus encore, la suppression du graphique souvent encombrant en haut de la page permet une organisation plus claire. À la place, on retrouve un bouton « Connecter une voiture » et des sections plus distinctes pour chaque option, facilitant la navigation.

La page « Personnaliser le lanceur » a également été mise à jour avec le nouveau design, même si, pour une expérience vraiment unifiée, on aurait aimé voir une refonte plus complète. Le menu des options cachées sous le menu déroulant et les « Paramètres développeur » restent bloqués en mode clair avec l’ancien design, créant une petite rupture visuelle. Espérons que Google poursuive la mise à jour pour une cohérence totale.

On peut légitimement se questionner sur les raisons du retard de Google à déployer cette mise à jour. Le nouveau design était visible depuis 2022 et n’apporte pas de fonctionnalités révolutionnaires. Mieux vaut tard que jamais, diront certains, et on ne peut que se réjouir de voir enfin ce rafraîchissement arriver sur nos écrans.

Pour les utilisateurs de Pixel, l’accès aux paramètres d’Android Auto se fait toujours via l’application Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion > Android Auto.

Résumé :

Le nouveau menu des paramètres adopte le style Material You de Google, avec des couleurs qui s’adaptent au thème de votre système et un mode sombre enfin disponible.

L’ergonomie du menu est également améliorée, avec une organisation plus claire et la suppression du graphique en haut de la page.

La mise à jour est disponible dès maintenant via le programme bêta d’Android Auto.