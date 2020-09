Google Pixel 4a 5G, plus proche d’un Pixel 5 Lite que d’un simple Pixel 4a compatible 5G

Malgré la nomenclature utilisée, le Pixel 4a 5G que Google vient tout juste de lancer est bien plus qu’un simple Pixel 4a auquel on aurait ajouté la compatibilité avec les réseaux 5G.

Crédit : Google

Google vient de lancer le Pixel 4a 5G, aux côtés du Pixel 5. Mes ses caractéristique le rapprochent plutôt d’un Pixel 5 « Lite ». Côté processeur par exemple, le Pixel 4a 5G utilise le même SoC Qualcomm Snapdragon 765G que le Pixel 5, là où le Pixel 4a embarque un Snapdragon 730. Tous les modèles possèdent 128 Go d’espace de stockage ainsi que la puce de sécurité Titan M. Le Pixel 4a 5G reprend en revanche la même quantité de mémoire (6 Go) que le Pixel 4a, alors que le Pixel 5 bénéficie de 8 Go de RAM LPDDR4x.

Un Pixel 4a 5G aux caractéristiques proches du Pixel 5

La capacité de la batterie du Pixel 4a 5G (3885 mAh) est également plus proche de celle du Pixel 5 (4080 mAh) que de celle du Pixel 4a (3140 mAh seulement). Le Pixel 4a 5G profite en outre de l’écran OLED le plus grand des trois modèles : 6,2 pouces, contre 6 pouces sur le Pixel 5 et 5,8 pouces sur le Pixel 4a. Avec une définition identique entre les trois modèles (Full HD+), c’est le Pixel 4a qui affiche donc la meilleure résolution. Seul le Pixel 5 profite en revanche du Smooth Display.

Le Pixel 4a 5G possède les mêmes capteurs que le Pixel 5 : un capteur principal de 12MP et un ultra grand angle de 16 MP, alors que le Pixel 4 doit se contenter d’un seul capteur 12MP. Les fonctionnalités Ultrawide lens et Cinematic Pan (pour donner un aspect « pro » à ses vidéos) sont elles aussi communes aux Pixel 4a 5G et Pixel 5, et absentes du Pixel 4a.

Crédit : Google

En revanche, seul le Pixel 5 profite de la résistance IP68 (eau et poussières) et de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée (Battery Share) permettant de recharger des Pixel Buds. A l’inverse, le Pixel 4a 5G reprend le connecteur audio jack 3.5mm du Pixel 4a, en plus du connecteur USB-C présent sur les trois modèles.

Le Pixel 4a sera disponible dès le début du mois d’octobre dans nos contrées (il est actuellement proposé en précommande à 349 euros), alors que les Pixels 4a 5G et Pixel 5 seront commercialisés au mois de novembre, à des tarifs respectifs de 499 euros et 629 euros. La nouvelle gamme de Google Pixel sera alors complète.