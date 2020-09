Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G : des smartphones moins chers, moins puissants, mais mieux optimisés ?

On savait depuis quelques mois déjà que Google préparait de nouveaux smartphones pour cette fin d’année. Après le très bon Pixel 4a qui a été notre surprise de l’été, les Pixel 5 4a 5G étaient apparus dans le paysage, leakés dans tous les sens depuis plusieurs mois. Les caractéristiques restaient encore à confirmer. On sait ce soir qu’elles collaient à la réalité.

Google baisse les prix de ses Pixel

Le Pixel 4a 5G a pour objectif de porter la 5G au maximum d’utilisateurs. Un smartphone qui sera vendu 499 € à partir de novembre. Certes, on a connu plus compétitif, ne serait-ce que Xiaomi et son Mi 10T Lite, annoncé ce matin à 299 €. En revanche, la bonne nouvelle pour le portefeuille, c’est le Pixel 5 qui l’apporte. Il sera commercialisé à 629 € à partir du 15 octobre.

C’est une grosse baisse de prix comparé aux Pixel 4 et 4 XL de l’an dernier, lesquels démarraient à 769 €. À noter que ces derniers avaient déjà baissé leurs prix par rapport au Pixel 3 qui s’affichait à 859 € à sa sortie. Année après année, Google a donc écrasé ses prix jusqu’à se recentrer sur le milieu de gamme. Les Pixel 4a et 4a 5G en sont la preuve, et le Pixel 5 les rejoint.

Snapdragon 765G pour tous les Pixel

Pour 629 €, on a droit à un grand écran Oled sans bord de 6 pouces en définition Full HD+. Côté plateforme, Google embarque un Snapdragon 765G dans ses Pixel 5 et Pixel 4a. Une puce que l’on a pu croiser dans l’excellent OnePlus Nord, par exemple, ou encore dans l’OPPO Find X2 Neo que nous avions également testé. Version gaming du 765, elle s’avère largement suffisante pour la plupart des tâches du quotidien. Seuls les joueurs les plus pointus pourraient trouver à y redire. En revanche, le Pixel 5 est moins puissant que le Pixel 4, son 765G étant inférieur au 855.

Du coup, pas de Snapdragon ultra haut de gamme pour les Pixel 2020. Pour accompagner le processeur, le Pixel 5 embarque 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En ne choisissant pas le Snapdragon 865 ou 865+, Google fait le choix de smartphones moins puissants que les années passées. Mais c’est surtout une décision qui règle par la même occasion les soucis d’autonomie connus par les Pixel 3 et Pixel 4. Avec une puce plus modeste, Google peut espérer regagner du terrain sur ce plan, ce qu’il avait déjà accompli avec les Pixel 3a et Pixel 4a.

L’autonomie, la bête noire de Google enfin domptée ?

D’ailleurs, au sujet de la batterie de ses nouveaux Pixel, elles grossissent avec les nouveaux venus. Le Pixel 4a est mieux doté que le Pixel 4 avec un accu de 3885 mAh. Celle du Pixel 5 est quant à elle de 4080 mAh contre 2800 mAh l’an dernier sur le Pixel 4. Un véritable bond en avant qui devrait donner un coup de fouet à son autonomie. Et pour sécuriser ses arrières, Google met en avant une fonction de batterie adaptative. Celle-ci mémorise les applications les plus utilisées pour limiter la consommation des autres. Un mode ultra économiseur de batterie peut quant à lui ne laisser fonctionner que les applications essentielles (ou celles que l’utilisateur aura déterminées comme tel). Avec ce mode, Google promet 48 heures d’autonomie. En outre, le Pixel 5 est compatible charge sans fil et inaugure son fonctionnement inversé, comme on avait pu le dire en avril dernier. Il permet donc de charger des écouteurs Bluetooth, par exemple.

Enfin un grand-angle sur les Pixel

Concernant le design des nouveaux Pixel, il reprennent à leur compte celui dépoussiéré par le Pixel 4a cet été. Le Pixel 5 abandonne le dos en verre du Pixel 4 et lui préfère une structure en aluminium, 100% recyclé, précise Google. À l’arrière, on trouve sur les deux le même module photo. Celui-ci, toujours carré, rassemble deux capteurs de 16 et 12 mégapixels, les mêmes sur les deux smartphones. Nouveauté 2020, Google daigne enfin apporter un grand-angle à ses Pixel. En revanche, le mode macro n’est toujours pas à l’ordre du jour.

Comme à son habitude, Google innove avec des fonctionnalités inédites. On en retient deux. La première applique le mode nuit au mode portrait. La seconde permet à l’utilisateur de régler l’éclairage d’un portrait manuellement via le nouvel outil de retouche. Côté vidéo, c’est le plan panoramique qui fait son entrée. Dit inspiré des vidéastes hollywoodiens, il est censé procurer la même expérience de visionnage qu’un film de cinéma.

Pixel 4a 5G, le meilleur du 4a et du 5 ?

Évoquons plus spécifiquement le Pixel 4a 5G. Ce dernier se glisse entre les Pixel 5 et Pixel 4a. Il rassemble en quelque sorte le meilleur des deux. S’il reprend le même SoC que le Pixel 5 ainsi que la même partie photo, il a aussi un écran plus grand. Avec 6,2 pouces, c’est le plus grand de la gamme. Côté RAM et stockage, il colle au 4a avec 6 Go et 128 Go. Enfin, notons tout de même qu’il n’abandonne pas la prise minijack, contrairement au Pixel 5.

Si nous avons testé le Pixel 4a cet été, il ne sort qu’en octobre. Le Pixel 4a 5G arrive quant à lui en novembre. Un mois de différence, c’est une commercialisation étrange serait-on tenté de penser. Si l’on prend l’exemple du Pixel 3a, Google l’avait sorti en mai 2019. On imagine assez bien que le Pixel 4a aurait dû sortir à la même période cette année. La pandémie de Covid-19 en aurait décidé autrement, vraisemblablement.

Le Pixel 5 sera disponible dès le 15 octobre. Le Pixel 4a 5G arriver quant à lui plus tard, en novembre.