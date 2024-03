Google Pixel 8a : le smartphone confirmé par Google, avec une belle surprise

Google Pixel 8a (concept) © OnLeaks

Google vient tout juste de lever le voile sur une nouvelle qui va ravir les aficionados de technologie : le Pixel 8a est en route, et il s’annonce porteur d’une fonctionnalité des plus attendues, touchant à un aspect essentiel de nos smartphones : la batterie.

Le Pixel 8a est officialisé par Google, avec un ajout bienvenue pour la gestion de la batterie

Récemment, lors de la mise à jour Android 14 QPR 1, Google avait intégré des statistiques avancées concernant la batterie dans ses appareils Pixel, permettant aux utilisateurs de consulter le nombre de cycles de charge ainsi que la date de fabrication de la batterie. Ces données avaient pour but de donner une meilleure idée de l’état de santé de la batterie. Toutefois, à la surprise générale, ces informations ont disparu avec la mise à jour de mars.

Suite à cette disparition, Google a pris la parole. L’entreprise a expliqué que la suppression de ces données de batterie était en fait intentionnelle, et que ces informations n’étaient pas censées être disponibles sur les modèles existants. Mais c’est en abordant ce sujet que Google a confirmé l’arrivée du Pixel 8a, en précisant que ces statistiques seraient désormais standard sur ce modèle et les suivants.

Même sur Android 14, il est assez difficile d’évaluer avec précision la capacité restante de la batterie de son téléphone. Seule solution, s’appuyer sur des applications tierces, qui ne fournissent pas toujours des informations fiables. Ou alors, passer par ce menu caché, où vous pourrez trouver des informations sur la batterie (température, voltage, santé), mais qui ne marche pas chez Samsung.

L’attente autour du Pixel 8a monte donc, Google prévoyant de lancer officiellement ce smartphone dans les prochains mois, très probablement lors de la conférence Google I/O en mai. Cette annonce est d’autant plus significative qu’elle place la barre plus haut en termes de fonctionnalités liées à la batterie, un sujet souvent relégué au second plan malgré son importance cruciale pour la longévité et les performances des appareils.

Voici les fonctionnalités supposées du Pixel 8a :

Puce Google Tensor G3,

8 Go de RAM,

Double caméra arrière,

Écran de 6,1 pouces, un peu plus petit que le Pixel 8,

Stockage interne de 128 Go ou 256 Go,

Quatre coloris : obsidienne, porcelaine, baie et menthe (256 Go limité à l’obsidienne).

Prix prévu autour de 569,90 € pour la version 128 Go, avec une version 256 Go (couleur obsidienne uniquement) autour des 629,90 €.