Google Pixel 8a : une bonne surprise se dessine pour son prix français

La conférence Google I/O sera principalement axée sur la partie logicielle. Mais le géant devrait également en profiter pour présenter de nouveaux appareils. On s’attend notamment à découvrir le Pixel 8a dont la fiche technique a déjà fuité en long et en large. Le dernier leak en date nous révèle son prix attendu pour le marché français. Et il y a une bonne surprise !

Pour rappel, le Pixel 8a devrait être proposé au tarif de 499 dollars (128 Go de stockage) aux Etats-Unis. Mais quid de la grille tarifaire dans nos contrées ? Dans un rapport récent, Dealabs vend la mèche par l’entremise de son leaker en chef billbil-kun. Ce dernier affirme que le Pixel 8a (tous coloris) sera commercialisé au prix de 549 euros (128 Go). La version 256 Go de stockage (Noir volcanique) sera quant à elle vendue 609 euros.

Combien coûtera le Pixel 8a ?

Certes, Google a augmenté ses tarifs, le modèle précédent (le Pixel 7a) ayant été lancé à 509 euros à l’époque. Soit une hausse de 40 euros. Pour autant, le prix du Pixel 8a fixé pour le marché français est légèrement inférieur à celui décrété pour les autres pays européens. Sur le Vieux Continent, le téléphone de milieu de gamme devrait être vendu 569,90 euros et 630 euros. Hormis en France donc.

A lire > Le Google Pixel 8a se dévoile (presque) entièrement en vidéo

Malgré le sérieux de la source, il faudra évidemment attendre la confirmation officielle de Google pour en avoir le cœur net. Dealabs ajoute que les ventes seront ouvertes bien avant l’évènement Google I/0. Le constructeur prévoirait de lancer les précommandes dès le 7 mai prochain, soit dans seulement quelques jours.

Nous suivrons les annonces avec la plus grande attention pour vous tenir informés en temps et en heure. Sachez que le Pixel 8a devrait bénéficier d’un support élargi, 7 années de mises à jour étant notamment attendues. Des options IA comme la gomme magique audio seront également de la partie. Un menu pratique pour la gestion de la batterie devrait aussi être au programme.