Google Pixel 8a pas cher : où précommander le smartphone au meilleur prix ?

Actuellement disponible en précommande, le Google Pixel 8a est le dernier smartphone de la firme américaine. Cette déclinaison abordable du Pixel 8 est plus chère que le Pixel 7a de l’année dernière, mais cela se justifie par le fait qu’elle propose une fiche technique plus qualitative. Découvrez sur cette page où vous procurer le Pixel 8a au meilleur prix.

Pixel 8a © Google

Le Google Pixel 8a a été présenté le 7 mai, à quelques jours de la conférence Google IO, qui se tiendra le 14 mai. Le successeur du Pixel 7a est proposé à 250 € de moins que le Pixel 8. Pour la première fois, Google propose un modèle estampillé « a » en version 256 Go. Il profite de surcroît d’une fiche technique améliorée par rapport à son prédécesseur, ce qui en fait un sérieux compétiteur sur le segment du milieu de gamme.

Le dernier-né de Google est actuellement proposé en précommande depuis le 7 mai, pour une disponibilité dès le 14 mai. En attendant, voici où vous pouvez précommander le Google Pixel 8a au meilleur prix.

À lire aussi : où acheter le Google Pixel 7a pas cher ?

💰 Où acheter le Google Pixel 8a au meilleur prix ?

Google Pixel 8a 128/256 Go Pixel 8a 128 Go Pixel 8a 256 Go Fnac 539€

Darty 539€

Boulanger 549€

orange.fr 549€

sosh.fr 549€ Fnac 599€

Amazon 609€

Le prix du Pixel 8a démarre à partir de 549 € dans sa version 128 Go, soit 40 € de plus que le modèle de l’année dernière. Il faudra débourser 60 € de plus pour vous procurer la version 256 Go, qui est proposée à 609 €. Des tarifs moins élevés que chez nos voisins européens.

Le smartphone est disponible en précommande sur le site officiel et chez la plupart des revendeurs. Notez que la Fnac propose le smartphone au meilleur prix, puisqu’on peut actuellement le voir affiché à 10 € de moins que son prix officiel dans ses deux déclinaisons.

Jusqu’au 13 mai, Google vous fait profiter d’un bonus reprise de 150 € pour l’achat d’un Pixel 8a, en plus de la valeur d’échange du smartphone que vous faites reprendre, que vous commandiez sur le site officiel ou chez un revendeur. On vous invite à consulter les conditions pour plus d’informations. Par ailleurs et jusqu’au 3 juin, vous pouvez profiter de 50 % de réduction sur les Pixel Buds A-Series pour l’achat du Pixel 8a.

À lire aussi : où acheter les Pixel 8 au meilleur prix ?

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 8a ?

Le Google Pixel 8a profite d’une fiche technique améliorée par rapport à son prédécesseur. Le modèle embarque notamment, à l’instar des Pixel 8, un écran de meilleure facture, un design plus premium avec un revêtement anti-traces, mais aussi la dernière puce maison de Google. Ce qui lui permet de profiter de plus de puissance et des fonctionnalités d’IA. Par ailleurs, Google loge son dernier-né à la même enseigne que ses modèles haut de gamme, en lui faisant profiter de 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité. Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du Google Pixel 8a :

Écran : Actua OLED de 6,1 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz (FHD+) et luminosité jusqu’à 2000 nits ;

Actua OLED de 6,1 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz (FHD+) et luminosité jusqu’à 2000 nits ; Processeur : Tensor G3 + puce de sécurité Titan M2 ;

Tensor G3 + puce de sécurité Titan M2 ; Stockage : 128 ou 256 Go UFS 3.1 ;

128 ou 256 Go UFS 3.1 ; Mémoire vive : 8 Go de RAM LPDDR5x ;

8 Go de RAM LPDDR5x ; Batterie : 4492 mAh ;

4492 mAh ; Module photo : capteurs arrière de 64 et 13 Mpx + caméra frontale de 13 Mpx ;

capteurs arrière de 64 et 13 Mpx + caméra frontale de 13 Mpx ; OS : Android 14 ;

Android 14 ; Connectivité : Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 + 5G + USB-C 3.2 ;

Certification : IP67 ;

IP67 ; Dimensions : 152,1 x 72,7 x 8,9 mm ;

152,1 x 72,7 x 8,9 mm ; Poids : 188 grammes ;

188 grammes ; Coloris : Vert Aloe, Bleu Azur, Noir Volcanique et Porcelaine.

Google Pixel 8a 128/256 Go Pixel 8a 128 Go Pixel 8a 256 Go Fnac 539€

Darty 539€

Boulanger 549€

orange.fr 549€

sosh.fr 549€ Fnac 599€

Amazon 609€

À lire aussi : notre comparatif des meilleurs smartphones Google Pixel.