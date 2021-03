Google Pixel : transformez votre smartphone en caméra sous-marine avec une application et un étui

Bonne nouvelle pour les amateurs de plongée qui sont également en possession d’un Google Pixel. Le géant de Mountain View vient d’annoncer que : « désormais, les utilisateurs de Pixel peuvent capturer les mêmes types d’images de haute qualité auxquels ils sont habitués au-dessus de l’eau, et le faire sous l’eau sans les appareils photo encombrants et les boîtiers que les plongeurs utilisent habituellement ».

L’application « Connecteur étui plongée pour Appareil photo Google » pour les Pixel – Crédit : Google

Après avoir retiré le mode astrophotographie pour les caméras ultra grand-angle des Pixel 5 et 4a 5G, Google veut maintenant se lancer dans la conquête sous-marine.

Un équipement de plongée conçu pour les professionnels et les passionnés

Pour profiter des fonctionnalités offertes par l’application « Connecteur étui plongée pour Appareil photo Google », les utilisateurs doivent acquérir un étui de plongée compatible pour protéger leur Pixel. Le choix est à l’heure actuelle encore plutôt restreint. Seulement quatre modèles des étuis vendus par Kraken Sports sont compatibles avec la nouvelle application de Google. Pour vous donner un ordre de prix, le « KRH04 Universal Smart Phone Housing », est vendu à 325 dollars.

Bien que l’application soit gratuite, transformer son Google Pixel en caméra sous-marine reste donc un investissement plutôt conséquent. Un tel achat ne sera probablement pas justifié pour les utilisateurs lambda. En effet, l’étui et l’application sont conçus pour les professionnels et les adeptes de plongée.

Au niveau des fonctionnalités proposées par la nouvelle application, il y a évidemment celles auxquelles nous sommes habitués. Il s’agit donc des modes appareil photo, portrait, vision de nuit et vidéo. L’application permet aussi de vérifier l’état de la batterie du Pixel et de l’étui. L’utilisateur peut également mesurer la température de l’eau et déterminer la profondeur.

Enfin, Google a précisé qu’il faut avoir au minimum un Pixel 2 et Android 11 pour en profiter. Le prochain Pixel 5a dont le design a récemment été dévoilé au travers de nouveaux rendus sera donc compatible avec cette fonctionnalité de caméra sous-marine.

Source : Screen Rant