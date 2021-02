Pixel 5a : des rendus dévoilent un smartphone plus grand que le Pixel 5

D’après ce que nous savons, le Pixel 5a serait vraisemblablement un Pixel 5 un peu plus grand, et profiterait de certaines des spécifications du Pixel 4a 5G, telles que la prise jack 3,5 mm.

Pixel 5a de Google – Crédit : OnLeaks / Voice

OnLeaks n’a pas dévoilé toutes les caractéristiques techniques du Pixel 5a, mais nous savons désormais que le smartphone sera équipé d’un écran OLED 6,2 pouces, contre 6 pouces pour le Pixel 5 que nous avions testé l’année dernière. À l’avant, on retrouvera également la même caméra frontale de 8 MP logée dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Le smartphone serait fait de plastique, tout comme le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G. Pour le Pixel 5, Google avait annoncé officiellement qu’il était fait de métal, mais JerryRigEverything avait démontré que son corps était bien en plastique. Le nouveau Pixel 5a ne sera donc pas différent de ses prédécesseurs au niveau des matériaux. On espère que Google profitera de ce nouveau smartphone pour corriger le défaut entre l’écran et le châssis dont souffrent certains Pixel 5.

Pixel 5a : quelles sont les nouveautés ?

Une des principales différences avec le Google Pixel 5 est probablement la prise jack 3,5 mm, qui était absente du flagship de Google. On retrouve également des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes digitales au dos. Les dimensions (156,2 x 73,2 x 8,8 mm) sont, elles, presque identiques à celles du Pixel 4a 5G, bien qu’il soit 2,3 mm plus haut, 0,8 mm plus étroit et 0,6 mm plus épais.

Concernant la photo, on retrouve la même configuration au dos de l’appareil que sur les Pixel 4a 5G et Pixel 5. Le Google Pixel 5a devrait être équipé d’un capteur principal Sony IMX363 de 12 MP, qui sera épaulé par un capteur ultra grand-angle de 16 MP.

Pour l’instant, il est difficile de dire comment il va se distinguer du Pixel 4a 5G, puisque nous ne savons encore rien des composants internes ou des prix. On peut cependant imaginer que le smartphone sera un peu plus puissant que son prédécesseur, et sûrement un peu plus onéreux.

Source : OnLeaks