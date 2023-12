Google pourrait remplacer des milliers d’employés par une IA afin de faire des économies

Google prévoirait de licencier au profit de l’intelligence artificielle © DR

Google, le géant de la tech, est connu pour être à la pointe de l’intelligence artificielle, qu’il utilise pour améliorer ses produits et services (Google Bard, Gemini, etc.), mais aussi pour les vendre à d’autres entreprises.

Mais selon un rapport de The Information, la firme de Mountain View pourrait aussi se servir de l’IA pour remplacer une partie de ses propres employés, notamment dans son unité de vente de publicités, qui compte 30 000 personnes.

Google se sert de l’IA pour optimiser ses publicités… et licencier ses employés ?

Le rapport, qui cite des sources anonymes, affirme que Google a annoncé à ses vendeurs qu’il allait réorganiser leur unité, ce qui a suscité des craintes de licenciements. En effet, Google aurait l’intention d’utiliser davantage l’IA, le machine learning (ML) et l’automatisation pour optimiser son activité publicitaire, qui représente la majorité de ses revenus.

Pire encore, Google aurait même déjà déployé un outil d’IA appelé GenAI, qui permet aux annonceurs et aux clients de créer et de gérer des campagnes publicitaires plus facilement et plus efficacement. Un autre outil, nommé Performance Max, permet aux annonceurs de diffuser des annonces sur l’ensemble des plateformes de Google, sans avoir besoin de l’assistance des vendeurs.

Google AI

Selon le rapport, ces outils auraient déjà réduit le besoin de vendeurs spécialisés dans certains domaines publicitaires. L’année dernière, 13 500 vendeurs sur 30 000 auraient travaillé sur des projets qui ont été simplifiés ou remplacés par Performance Max. Le rapport ne précise pas combien de vendeurs seraient menacés par l’IA, mais il laisse entendre que Google pourrait se passer d’une partie de ses effectifs, sauf si le nombre de clients augmente.

Ce rapport soulève bien évidemment des questions éthiques et sociales sur l’impact de l’IA sur l’emploi et sur la responsabilité des entreprises qui l’utilisent, à l’heure ou même IBM pense à se séparer d’une partie de ses employés. Google n’a pas encore réagi officiellement à ce rapport. Rappelons que l’entreprise derrière ChatGPT, OpenAI, avait elle-même établi un classement des métiers menacés par ChatGPT.