l’IA nous mettrait tous au chômage en 2047 selon des milliers de chercheurs

©Pixabay

Sans parler des dérives dont elle est capable (hallucinations, propagande, désinformation, etc.), l’IA serait un vrai danger pour l’humanité. C’est en tout cas ce que pense une certaine partie de la population. Elle voit en l’IA une machine capable de détruire le monde, voire de lui voler son travail.

Malheureusement, cette crainte de la perte d’emploi n’est pas infondée. En effet, l’IA menacerait 300 millions d’emplois selon un rapport de Goldman Sachs de 2023. Évidemment, ce n’est pas tout, et une étude récente menée par 2778 chercheurs suggère que l’IA pourrait remplacer l’homme dès 2047.

C’est AI Impacts, une société de surveillance des progrès de l’IA, qui s’est occupée de ces recherches. Cette étude a été réalisée en collaboration avec l’Université d’Oxford et l’Université de Bonn et elle n’augure rien de bon.

L’IA risque-t-elle de remplacer totalement les travailleurs ?

Selon elle, il faut s’attendre à ce que l’intelligence artificielle soit plus performante (quel que soit la tâche) que l’homme de 10% en 2027 et de 50% en 2047. Malheureusement, ce n’est pas un scénario catastrophe de science-fiction, le mouvement étant déjà en marche.

©AI Impacts

Il y a peu, un PDG indien a remplacé 90% de ses employés au profit d’un chatbot du même type que Chat-GPT. De plus, les recherches d’AI Impacts estiment qu’en ce qui concerne les “professions humaines,” il existe une probabilité de 10% qu’elles soient automatisées d’ici 2037. Une tendance qui se précise même en France.

En effet, l’intelligence artificielle est déjà utilisée par l’éducation nationale pour accompagner l’apprentissage du français et des mathématiques. Cela concerne le cycle 2 (CP, CE1, CE2) et doit permettre aux élèves de progresser et de travailler de façon autonome. Si pour l’instant le travail des professeurs n’est pas totalement en danger, rien ne dit qu’à l’avenir ce ne soit pas le cas.

Finalement, les dérives de l’IA, comme grimer Mickey en terroriste, semblent bien anodines en comparaison du tableau dépeint par AI Impacts. En revanche, les chercheurs précisent que ce remplacement ne deviendra réel qu’à la condition que l’IA continue de progresser.

L’IA ne va pas mettre le monde au chômage tout de suite

Un détail qui peut en rassurer certains. La frénésie de l’IA pousse les entreprises à financer toujours plus de nouveaux modèles LLM. Cependant leur apprentissage pourrait bientôt stagner. Il semblerait que Chat-GPT, jusqu’en 2026, ne pourrait plus progresser, faute de nouvelle donnée à sa disposition.

Chat-GPT

De plus, le nombre de personnes mettant en garde contre les dangers de l’IA est important. À l’image de Bill Gates et de Sam Altman qui tirent la sonnette d’alarme. En effet, ils jugent les progrès de l’IA trop rapides. Des inquiétudes qui pourraient changer la donne si elles sont prises en compte.

Enfin, cette étude de AI Impacts ne prend pas en compte l’encadrement de l’IA par les différents pays. La législation change pour accompagner la démocratisation de l’intelligence artificielle. En espérant que les lois et les gouvernements soient décidés à protéger les travailleurs à l’avenir.

TL;DR La démocratisation de l’intelligence artificielle représente un risque pour les travailleurs.

Selon une étude d’AI impacts, l’IA pourrait bientôt être plus performante que l’homme.

La progression de l’IA pourrait mener à une automatisation totale de certaines professions.

Source : AI Impacts