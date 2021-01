Google révèle comment les résultats de recherche sont affichés aussi rapidement

Le moteur de recherche Google est réputé pour sa rapidité. Les résultats de recherche s’affichent en moins d’une seconde, mais comment est-ce possible ? Google a révélé des détails sur son index de recherche et les stockages utilisés.

Quand vous effectuez une recherche Google, les résultats s’affichent en une fraction de seconde. Vous pouvez d’ailleurs voir le nombre de résultats et le temps mis pour les afficher. Par exemple, la recherche du mot « chat » mène à 4 120 000 000 résultats en 0,59 seconde. Comment est-ce que Google parvient à afficher autant de résultats aussi rapidement ?

Le moteur de recherche Google – Crédit : Nathana Rebouças / Unsplash

Gary Illyes, un porte-parole de Google spécialisé dans le SEO (search engine optimization ou optimisation pour les moteurs de recherche) a expliqué en détail le fonctionnement de l’index de recherche. Il est notamment revenu sur les stockages auxquels Google a recours. D’ailleurs, si vous cherchez un stockage en ligne pour vos données personnelles, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures solutions de stockage gratuit en ligne.

L’index de recherche Google se sert de la RAM, des SSD et des HDD

Gary Illyes a partagé ces détails dans le dernier podcast « Search Off the Record » de Google. Il a expliqué que le géant américain de l’Internet se sert d’un système à plusieurs niveaux pour indexer le contenu. Ainsi, le contenu le plus populaire et le plus recherché est stocké sur un stockage plus rapide, mais qui est évidemment plus coûteux. Il s’agit de la RAM qui est l’acronyme de la mémoire vive.

La RAM est le stockage le plus rapide et le plus cher actuellement utilisé par Google. Elle est utilisée pour le contenu fréquemment recherché. Gary Illyes a effectivement précisé que : « pour le contenu dont nous savons qu’il pourrait être recherché toutes les secondes, par exemple, il sera stocké sur quelque chose de super rapide, la RAM ».

Ensuite, le contenu moins fréquemment recherché est stocké dans des SSD (Solid State Drive). Selon Gary Illyes, les SSD sont utilisés car « ils sont rapides et pas aussi chers que la RAM. Néanmoins, l’essentiel de l’index de recherche n’est pas stocké dedans ». En effet, Google, qui se prépare d’ailleurs à l’arrivée d’Android 12, se sert des HDD (Hard Disk Drive) pour stocker la majorité de l’index de recherche. Ce type de disque dur est, selon Gary Illyes, « bon marché, accessible et facilement remplaçable ».

Bien entendu, les propriétaires de sites web ont tous pour objectif d’améliorer le référencement de leur site afin qu’il soit indexé sur la RAM ou les SSD de Google qui vient de racheter Fitbit. Néanmoins, Google ne partage pas ces informations. Nous ne pouvons donc pas connaître le stockage utilisé pour tel ou tel site.

Source : TechRadar