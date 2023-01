Google TV et Android TV désormais présents sur plus de 150 millions d’appareils actifs

Au CES 2023, Google a dévoilé que Google TV et Android TV sont utilisés sur plus de 150 millions d’appareils actifs. Le système d’exploitation Android TV continue à gagner en popularité. Il est utilisé sur plus de 40 millions de nouveaux appareils depuis l’année dernière.

Le CES 2023 est l’occasion de découvrir des innovations comme le bureau d’Acer qui vous fait pédaler pour recharger les batteries, mais pas que. Google profite aussi du plus grand salon high-tech au monde pour partager des statistiques sur ses services. Il a ainsi dévoilé que Google TV et Android TV sont désormais présents sur plus de 150 millions d’appareils actifs à travers le monde.

Google TV © Google

Ce chiffre à la hausse par rapport à l’année dernière prouve à quel point le système d’exploitation Android TV continue de gagner en popularité. En effet, Android TV est utilisé sur plus de 40 millions de nouveaux appareils depuis l’année dernière. Les utilisateurs se servent donc de plus en plus d’Android TV sur leurs téléviseurs.

40 millions de nouveaux appareils utilisent Google TV et Android TV depuis l’année dernière

Google TV et Android TV permettent d’accéder à de nombreuses applications de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max ou encore FIFA + qui a diffusé la Coupe du monde 2022 en direct. Il ne faut d’ailleurs pas confondre Google TV et Android TV. Bien que les deux soient basés sur le système d’exploitation Android TV, ce sont des plateformes différentes pour les téléviseurs connectés. Elles ont également des interfaces différentes, même si celle d’Android TV a tendance à se rapprocher de celle de Google TV.

Plus de 150 millions d’appareils utilisent donc Google TV et Android TV dans le monde, mais cela ne nous indique pas combien d’utilisateurs s’en servent. Un utilisateur peut effectivement posséder plusieurs appareils Google TV, par exemple.

Quoi qu’il en soit, c’est une hausse significative pour Google. La dernière fois qu’il avait partagé ces statistiques, le géant de Mountain View avait gagné 30 millions de nouveaux appareils en 7 mois. Il lui a fallu un an pour en gagner 40 millions. La popularité de Google TV et Android TV est donc prometteuse pour l’avenir des téléviseurs connectés.

Source : 9to5Google