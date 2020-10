Google TV remplace Android TV : quelles sont les différences ?

Google TV ne remplacera pas Android TV. En effet, Google TV n’est pas un système d’exploitation, mais juste une nouvelle interface pour Android TV.

Chromecast avec Google TV – Crédit : Google

En plus d’avoir présenté les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G, l’entreprise américaine a également dévoilé sa nouvelle interface pour Android TV. Google TV est une surcouche qui vient améliorer l’interface d’Android TV en proposant une navigation plus claire et plus intelligente grâce à l’intégration de Google Assistant.

L’interface utilisateur est divisée en onglets en haut de la page, avec un onglet « Pour vous » qui propose des suggestions de contenu, des concerts, des films, des spectacles et des applications. Vous pourrez également effectuer des recherches, grâce à Google Assistant. Plutôt que de se contenter de vous afficher vos services de streaming préférés, Google TV proposera des icônes personnalisées pour suggérer des contenus provenant de l’ensemble de ces services.

En effet, grâce à la prise en charge de Google Assistant par la télécommande du Chromecast avec Google TV, vous pourrez naviguer dans l’interface à l’aide de commandes vocales. Mais ce n’est pas tout, vous pourrez également contrôler vos autres appareils connectés tels que des ampoules, un thermostat Nest ou encore une enceinte intelligente comme la nouvelle Nest Audio qui remplace la Google Home.

Des appareils équipés de Google TV arriveront en 2021

Le nouveau Chromecast est le premier appareil à recevoir Google TV, mais la société prévoit d’étendre la surcouche à d’autres télévisions et d’autres appareils l’année prochaine. « Google TV sera disponible sur des appareils tiers qui ont fonctionné sur le système d’exploitation Android TV. », a déclaré John Gildred, directeur du développement d’Android TV chez Google, dans une interview. « Nous travaillons maintenant avec les fabricants afin d’inclure l’expérience Google TV sur leurs téléviseurs de nouvelle génération en 2021. ».

Source : pocket-lint