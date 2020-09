Google dévoile son nouveau Chromecast avec une interface Google TV

Google TV regroupe vos films, séries, et autres contenus issus de toutes vos applications et abonnements. Le Chromecast avec Google TV n’est pas vendu seul. En effet, c’est le premier à être accompagné d’une télécommande.

Chromecast avec Google TV – Crédit : Google

On savait déjà depuis plusieurs mois qu’un Chromecast avec une télécommande allait être lancé. Il y a quelques jours, un utilisateur a même partagé une première prise en main sur Reddit avant la présentation officielle. Une chaîne américaine a même commercialisé le Chromecast avec Google TV en avance.

Le design a été totalement repensé. Celui-ci est allongé, plutôt que rond. Comme sur les autres Chromecast, on retrouve un cordon HDMI intégré qui permet de profiter d’une qualité d’image jusqu’en 4K HDR à 60 fps. De plus, tout comme le Chromecast Ultra, le Chromecast avec Google TV est compatible avec la technologie Dolby Vision pour vous offrir des meilleures couleurs et luminosité et un meilleur contraste sur les contenus compatibles. Il est aussi compatible avec le Dolby Atmos, pour un son toujours plus immersif.

Une télécommande épurée accompagne le Chromecast avec Google TV

Chromecast avec Google TV Ciel – Crédit : Google

La télécommande qui accompagne le Chromecast avec Google TV est compatible avec Google Assistant. En effet, en haut à droite, vous pouvez voir un bouton qui permet de lancer du contenu sur votre Chromecast à l’aide de commandes vocales, ou de contrôler vos autres appareils connectés, comme des ampoules ou votre thermostat Nest.

Vous trouverez également sur la télécommande des boutons pour certains des services de streaming les plus populaires tels que YouTube et Netflix. Des commandes TV sont programmables, et permettent d’ajuster le volume, changer la source ou d’éteindre la TV, plus besoin de jongler entre les télécommandes.

Premier Chromecast avec une interface

Google TV onglet « Pour vous » – Crédit : Google

Google TV vous offre des recommandations personnalisées dans l’onglet « Pour vous ». Celles-ci proviennent de vos abonnements et vous permettent de retrouver du contenu que vous pourriez aimer. De plus, Google TV comporte une liste d’envies dans laquelle vous pouvez ajouter du contenu à regarder plus tard, comme des films, des séries, ou des émissions. Vous pouvez les ajouter à la liste depuis votre smartphone, et les retrouver plus tard sur votre télévision.

D’autres onglets sont également disponibles, comme les onglets Direct, Films, Shows, Apps et Bibliothèque. Sur l’onglet Direct par exemple, comme vous pouvez le voir ci-dessous, vous retrouverez les émissions en direct sur YouTube et les programmes en cours sur les chaînes de télévision.

Google TV Live Tab – Crédit : Google

Le système d’exploitation vous permet d’accéder à plus de 6 500 applications sur le Google Play Store et des centaines de milliers de films et séries. Google Assistant se chargera d’afficher les résultats issus de vos applications préférées comme Disney+, Netflix, Canal+, France TV ou encore YouTube.

Enfin, concernant Stadia, le service de Cloud Gaming de Google, il ne sera pas présent au lancement. En effet, il faudra attendre jusqu’en 2021 pour voir le service être pris en charge sur Google TV. Pour l’instant Stadia ne fonctionne qu’avec le Chromecast Ultra, un ordinateur ou un smartphone. Pour une meilleur expérience de gaming sur Stadia, le Chromecast avec Google TV serait compatible ALLM (Auto Low Latency Mode), qui permet de fortement réduire la latence. Cependant, cette information est à confirmer.

Prix et disponibilité

Le Chromecast avec Google TV est disponible dès maintenant sur le Google Store pour 69,99 euros dans trois coloris : Neige, Aurore ou Ciel. Pour les livraisons, il faudra patienter jusqu’à mi-octobre, date à laquelle il sera disponible chez les distributeurs tiers tels que Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Leclerc, CDiscount, Auchan et Système U.