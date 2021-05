Google veut rendre sa caméra plus respectueuse des personnes noires

Google veut corriger un problème qui touche toutes les caméras depuis la période de l’argentique. Les caméras ont toujours été optimisées pour les peaux claires des personnes européennes et asiatiques, mais pas pour les peaux foncées des personnes noires. Par exemple, la balance des blancs a toujours sous-exposé les peaux foncées avec des tons marron/noirs.

Un portrait avec l’ancien algorithme et le nouveau – Crédit : Google

Le géant américain a donc annoncé que : « dans le cadre de l’engagement de Google en faveur de l’inclusion des produits, nos équipes s’efforcent de garantir que tous les produits photo et d’imagerie de Google fonctionnent pour tout le monde, quelle que soit la couleur de la peau ». D’ailleurs, les préjugés raciaux du monde numérique ne touchent pas que le traitement de l’image des caméras. Il y a quelques mois, Twitter essayait justement de comprendre pourquoi l’algorithme de recadrage des images semble avoir des préjugés raciaux.

La peau et les cheveux des personnes noires auront bientôt un meilleur rendu en photo

Google a présenté en vidéo ses objectifs pour avoir une caméra plus inclusive. Il a notamment montré plusieurs exemples concrets de portraits de personnes noires avant et après l’ajustement de la balance des blancs et de l’exposition. Pour corriger de manière définitive ce problème, des photographes ont pris des milliers de portraits de personnes avec différents tons de peau noire/marron. Ainsi, la base de données de Google se diversifie et la précision des algorithmes de traitement de l’image s’améliore.

De plus, la nouvelle caméra sur laquelle Google travaille ne s’améliore pas qu’au niveau de la couleur de peau. En effet, des changements ont également été effectuées sur les selfies afin de capturer avec plus de précision les cheveux frisés, crépus, bouclés et ondulés.

Enfin, Google a annoncé que les changements arriveront sur les caméras des smartphones Pixel dès cet automne. À ce sujet, les Pixel 6 et 6 Pro attendus pour le mois d’octobre pourraient enfin avoir de nouveaux capteurs photo. Les autres smartphones pourront sûrement bénéficier de la caméra inclusive avec l’arrivée d’Android 12.

Source : The Verge