Grand Theft Auto : le tank du premier jeu était un piéton posé sur une voiture

Le Rhino Tank de GTA V a bien évolué par rapport au premier tank pixellisé en 2D du premier jeu Grand Theft Auto

Pas de Grand Theft Auto sans sa traditionnelle panoplie de véhicules destructeurs, hélicoptères d’assaut et autres chasseurs de combat. Les joueurs aiment détruire la ville de San Andreas et semer le chaos par tous les moyens imaginables, et les développeurs des derniers jeux GTA leur offrent le meilleur pour cela. Mais saviez-vous qu’au départ, tout est parti d’une simple blague dans le studio ? Les développeurs qui ont créé le char d’assaut du premier jeu racontent.

À lire aussi > Dans GTA V, un ancien designer de Ferrari crée une supercar jouable

Le tank de GTA est parti d’une blague entre collègues… qui a changé les fondations du jeu

Stewart Waterson, artiste chez DMA Design dans les années 1990, a partagé sur internet de nombreuses anecdotes sur le making-of du premier Grand Theft Auto. Au départ, GTA devait être un jeu de conduite baptisé Race’n’Chase. Ce n’est qu’en cours de développement qu’il est devenu un jeu d’action basé sur le crime, jusqu’à se changer en jeu de type « destruction en mode bac à sable » que l’on connaît aujourd’hui.

Waterson s’en étonne encore : « C’était tellement absurde. Ce type de jeu destructeur n’avait aucune raison d’être » à l’époque, explique le designer. Lui et le programmeur Ian Johnson sont partis d’une blague au cours d’une pause-déjeuner : est-il possible d’ajouter un tank dans Grand Theft Auto, alors que le programme n’était pas conçu pour les supporter ?

À lire aussi > GTA Trilogy : un joueur découvre le plus gigantesque bug, littéralement

Un piéton invisible posé sur une voiture lente : le tank de Grand Theft Auto n’est qu’un bidouillage astucieux

Comme souvent dans les jeux vidéos, surtout avec les moyens ridicules disponibles dans les années 90, les deux collègues de Grand Theft Auto ont dû bidouiller pour que leur tank puisse semer la destruction dans les rues de San Andreas. « Nous avions un code pour les véhicules, et un code qui permettait aux piétons de tirer dans huit directions », explique Stewart Waterson. « Nous avons donc posé un piéton sur le toit d’une voiture, ralenti la vitesse de celle-ci et augmenté massivement les dégâts des balles. » Avec la texture du tank par-dessus, les joueurs n’y ont vu que du feu.

Avec cette astuce ingénieuse, « on obtenait une version basique d’un tank » sans rajouter de programmation, s’amuse Waterson. On se rappelle que dans Fallout 3, les développeurs ont simulé un train en mouvement en ajoutant une gigantesque « pièce d’armure » en forme de train sur la tête d’un PNJ invisible. Stewart Waterson et Ian Johnson avaient peur de se faire taper les doigts pour leur blague. Mais quand ils sont revenus au bureau le lendemain, « tous les testeurs s’amusaient comme des fous à se battre avec les chars ». Ils sont donc restés et sont devenus l’un des éléments essentiels du succès de la saga Grand Theft Auto, dont le sixième opus semble victime d’importants retards et difficultés de développement.

Les archives de la BBC ont diffusé sur Twitter un reportage dans le studio du jeu, alors que GTA était en développement.

#OnThisDay 1996: Rory Cellan-Jones was busy distracting the developers of a new game called Grand Theft Auto. GTA didn't ship in 1996. Thanks Rory. pic.twitter.com/SihuPGhKgE — BBC Archive (@BBCArchive) May 16, 2019

Source : PC Gamer