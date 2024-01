GTA 6 : un moyen de transport totalement inédit repéré dans le trailer ?

© Rockstar

Voilà plus d’un mois que Rockstar a dévoilé officiellement le premier trailer de GTA 6, désormais le deuxième plus vu de l’histoire. Même si le studio ne communique plus sur le jeu depuis (et ne devrait pas le faire avant un moment) l’excitation demeure particulièrement vive chez les fans.

La communauté continue de théoriser soit à partir de la bande-annonce du titre, soit de leurs propres envies. Certains joueurs pensent notamment avoir découvert la map de GTA 6 dans la vidéo dévoilée en décembre. Désormais, les fans évoquent un nouveau moyen de transport révélé dans la bande-annonce, mais qui serait passé plutôt inaperçu.

GTA 6 pourrait intégrer un moyen de transport inédit pour la licence

Dans GTA, les joueurs ont l’habitude de se déplacer en voiture, en avion ou encore en hélicoptère, souvent sans respecter la loi. Il existe aussi des moyens plébiscités de parcourir de nombreux kilomètres en quelques minutes dans certains épisodes de Grand Theft Auto.

GTA 3 permettait notamment au joueur de monter dans le métro pour voyager à travers Liberty City. Est-ce que GTA 6 inclura aussi des transports en commun ? Ill_Employer_1665 pense que oui. Ce dernier a décortiqué le trailer et fait part de sa découverte sur Reddit.

À la 27e seconde de la vidéo, le joueur montre qu’un arrêt de bus sous lequel quelques personnes semblent attendre se trouve en arrière-plan. « J’ai remarqué que le panneau de l’arrêt de bus est un peu TROP détaillé pour quelque chose que nous ne pouvons pas utiliser. Il est grand et visible, et les mots ont l’air d’être lisibles », ajoute-t-il.

Quelques joueurs soutiennent sa théorie en commentaires, tandis que d’autres estimes qu’un tel système ne serait certainement pas utilisé étant donné les autres moyens de déplacement à disposition. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas affirmer que prendre le bus dans GTA 6 sera possible simplement parce que l’écrito est bien lisible dans le trailer.

La qualité graphique du titre de Rockstar est tellement haute que faire un tel raccourci n’a pas vraiment de sens. Le temps où seuls les textes importants étaient lisibles dans un jeu vidéo, surtout dans un AAA, est bien révolu. D’ailleurs, les quelques mots qui apparaissent sur les portes du magasin dans lequel entrent Jason et Lucia en fin de trailer sont bien lisibles, alors qu’il s’agit clairement d’éléments de décor.

Cependant, il se pourrait bien que Rockstar intègre des transports en commun dans GTA 6. Le bus pourrait par exemple remplacer le voyage rapide pour voyager dans le monde du jeu et ainsi renforcer l’immersion. Rappelons que Red Dead Redemption 2 permettait de se déplacer en diligence et en train à travers l’Ouest sauvage des États-Unis.