GTA 6 : le prix du jeu pourrait se révéler très élevé, ça va faire mal au portefeuille

GTA 6 est désormais au panthéon des titres les plus attendus de l’histoire du jeu vidéo et son éditeur, Take-Two Interactive pourrait bien profiter de l’attente des joueurs. De récents commentaires du PDG de l’entreprise semblent indiquer que GTA 6 devrait coûter cher, très cher !

La semaine dernière, Take-Two tenait sa dernière conférence des investisseurs en date. Lors de cet appel téléphonique, la firme demandait aux actionnaires d’avoir des attentes raisonnables quant aux résultats de l’entreprise en 2025, puisque GTA 6 arriverait tard dans l’année, plus précisément à l’automne. Mais ce n’est pas la seule information qui pouvait se tirer de cette réunion financière.

Comme le rapporte Gamespot, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick aurait été interrogé sur la manière dont l’éditeur décide du prix des jeux comme Grand Theft Auto VI et Borderlands. Sans répondre précisément sur le prix de GTA 6, Strauss Zelnick a partagé sa philosophie en matière de prix. Et il n’y a là rien de rassurant concernant l’étiquette que pourrait afficher le prochain Grand Theft Auto pour les consommateurs.

GTA 6 devrait coûter 80 euros par copie, si ce n’est plus

En apparence, la réponse de Strauss Zelnick peut paraître rassurante. “Il y a toujours plus de contenu disponible, et nous nous efforçons d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons. C’est en quelque sorte la règle du jeu“, déclare le chef d’entreprise auprès des actionnaires. Celui-ci veut donc offrir un rapport qualité-prix imbattable avec GTA 6.

Il ajoute également que lorsque Take-Two fixe le prix d’un jeu, l’éditeur s’assure qu’il s’agit d’une “bonne nouvelle” pour les joueurs et que “l’expérience est largement supérieure” au prix fixé. “C’est l’objectif” en tous cas, selon Strauss Zelnick. Mais il ne s’agit que d’une soi-disant politique de prix purement subjective et par le passé, Take-Two a prouvé que ses estimations du rapport qualité-prix amènent à une étiquette très élevée.

En août 2023, l’éditeur de GTA 6 avait provoqué un tollé en proposant un nouveau port de Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch. Ce remaster était complètement dénué du mode multijoueur disponible à la sortie du jeu sur Xbox 360, il y a maintenant 14 ans. L’éditeur avait tout de même décidé de fixer le prix de ce remaster à 50 euros, pas moins !

Devant les critiques, le PDG de Take-Two avait répliqué : “C’est juste ce que nous croyons être le prix commercialement exact“. Pour le port d’un jeu Xbox 360, cela parait légèrement exagéré, quand certains titres AAA qui sortent aujourd’hui sur PC comme Helldivers 2 restent en dessous de cette étiquette.

Il faudra donc s’attendre à un prix de 80 euros pour GTA 6 sur PS5 et Xbox, comme de nombreux éditeurs se le permettent aujourd’hui. Si ce n’est plus, tant l’anticipation autour du prochain Grand Theft Auto est énorme.