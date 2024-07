GTA 6 : Rockstar inclurait une cryptomonnaie pour faire des achats en jeu, nous avons du mal à y croire

Comme vous le savez, GTA 6, le prochain opus tant attendu de Rockstar Games, s’apprête à débarquer dans nos salons. Prévue pour l’automne 2025, cette nouvelle aventure promet de nous transporter à Vice City, une ville fictive inspirée de Miami. Mais une rumeur enflamme la toile depuis quelques jours : l’intégration d’une cryptomonnaie pour les transactions in-game.

Rockstar Games va-t-il intégrer une cryptomonnaie dans son prochain jeu GTA 6 ?

Baptisée RSTAR — en référence au studio de développement — cette cryptomonnaie virtuelle pourrait être obtenue en accomplissant des missions au sein du jeu. Elle pourrait servir à acheter des biens et des services virtuels dans le monde de GTA 6, comme des armes, des véhicules ou des propriétés.

Clairement, cela modifierait totalement l’économie du jeu et la façon dont les joueurs interagissent avec elle. Mais nous avons franchement du mal à y croire, d’autant plus que certains évoquent même l’ajout en jeu du Bitcoin, de l’Ethereum ou de l’USDT.

🚨GTA 6 will enable crypto currency payments.



So far only Bitcoin, Ethereum and USDT confirmed 😳 pic.twitter.com/MoYQoppH5z — Gordon (@AltcoinGordon) July 3, 2024

La cryptomonnaie étant un domaine encore peu réglementé, comment Rockstar Games et Take-Two Interactive s’assureraient-ils de respecter les lois et réglementations en vigueur ? Quid des inégalités entre les joueurs qui ont de la cryptomonnaie et ceux qui n’en ont pas ? Sur Reddit, certains disent qu’il s’agirait purement et simplement d’une forme de moquerie envers les cryptomonnaies.

Évidemment, les informations concernant l’intégration de cette éventuelle cryptomonnaie dans GTA 6 restent à ce stade très fragiles et proviennent essentiellement de rumeurs qui circulent à droite et à gauche. Ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive n’ont officiellement confirmé ces informations. Autant ne pas prendre tout ça pour argent comptant.

D’ailleurs, si Rockstar Games reste pour l’heure muet sur cette rumeur, le studio l’est aussi sur l’ensemble des nouveautés de ce nouveau GTA. Le seul élément concret dont nous disposons à ce jour est la bande-annonce dévoilée il y a sept mois.

Malgré tout, l’attente ne devrait plus trop durer pour les plus impatients. Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar, a confirmé la sortie de GTA 6 pour l’automne 2025. L’éditeur a également souligné l’engouement record suscité par le jeu et a rehaussé ses prévisions de ventes.