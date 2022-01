Et si GTA 6 sortait plus tôt que prévu ? Un nouveau leak le croit

Neuf ans après l’arrivée de GTA 5, la sortie de GTA 6 se fait toujours attendre. Un leaker spécialiste de Rockstar vient d’annoncer que le jeu pourrait finalement débouler plus tôt que ce que les précédentes fuites annonçaient. On fait le point.

GTA VI pourrait bientôt être présenté – Crédit : YT/Marlon XGamer

Aux dernières nouvelles, GTA 6 ferait son arrivée en grande pompe sur le marché en 2023, voire en 2024. Une estimation dévoilée en juin dernier par le leaker Tom Henderson alors que les rumeurs autour de la sortie du futur titre sont légion. De son côté, Rockstar reste muet comme une tombe, se contentant de plancher activement sur son jeu sans commenter les multiples rumeurs qui agitent les réseaux sociaux.

À ce propos, le développement de GTA 6 rencontrerait des problèmes épineux d’après l’analyste @AccNg. En dehors des graphismes qui devraient être léchés, certains aspects comme l’histoire ou le gameplay risqueraient de décevoir les joueurs. Cela étant dit, le jeu pourrait tout de même être dévoilé plus tôt que prévu.

GTA 6 : vers une présentation imminente ?

C’est du moins ce que souligne le leaker Tez2 qui estime que Rockstar présentera son prochain titre cette année avant de le sortir en 2023. Celui-ci ne cite pas explicitement GTA 6 mais on ne voit pas quel autre jeu l’éditeur pourrait sortir en dehors de Bully 2, le serpent de mer qui avait de nouveau agité les gazettes le mois dernier après des révélations de Tom Henderson. En 2023, le budget marketing de Take-Two sera d’ailleurs conséquent, ce qui laisse augurer l’arrivée d’un titre majeur.

À noter que les nouvelles annonces de Tez2 sont basées sur le schéma de sortie de Rockstar. Le studio de développement a dévoilé Red Dead Redemption 2 trois ans après la sortie de Grand Theft Auto 5. Quatre ans plus tard, il serait ainsi logique que Rockstar fasse enfin la présentation de GTA 6. Dans les prochaines semaines, il faudra surveiller si les prochaines rumeurs corroborent les prévisions de l’insider.

Il est bon de rappeler que Rockstar prévoyait de sortir Red Dead Redemption 2 en 2017 avant de retarder sa sortie d’un an. Ainsi, il est possible que l’éditeur annonce dans un premier temps une sortie de GTA 6 pour 2023 avant de la repousser à 2024. Vivement que Rockstar vende enfin la mèche ! Dans l’attente, sachez que GTA 6 devrait notamment se dérouler à Vice City et qu’un personnage féminin sera jouable.

